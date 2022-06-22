Üst Düzey AB Yetkilisi ABD'yi Rus Propagandasıyla Mücadeleye Yardım Etmeye Çağırdı

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin demokrasiye yönelik tehdit nedeniyle Rus propagandası ve çevrimiçi dezenformasyonla mücadelede daha aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

Jourova, bilgi manipülasyonunun fazlasıyla hafife alınmış bir silah olduğunu söyledi.

Washington'daki Atlantik Konseyi'nde yapacağı konuşmada, "Çoğu zaman daha sessizdir. Nadiren bir patlama yapar. Ve özellikle demokrasiler için potansiyel olarak daha da tehlikelidir" diyecektir.

Reuters tarafından görülen konuşma metnine göre Jourova, Avrupa ile işbirliği yapmak için ABD'ye el uzatmak istediğini söyledi.

Jourova, "Bence, hem 200 yıl önceki demokrasinin hem de yaklaşık 20 yıl önce 'nokta com' veya teknoloji devriminin beşiği olan ABD için, eylemsiz kalmanın zamanı bitti" dedi.

"Geçmişte insanlar demokrasi sessizce ölür dediler. Bugün demokrasiler gürültü ve kakofoni içinde ölebilir."

Washington, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için dezenformasyon yaydığını ve Moskova'nın "özel bir askeri operasyon" dediği bazı devlete ait Rus televizyon kanallarına yaptırımlar uyguladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, bazı Rus devlet medyasının yaptırımlar veya yayın lisanslarının geri alınması nedeniyle ABD'de ve diğer bazı Batılı devletlerde faaliyet göstermesi engellendi, Moskova'nın söylediğine göre bu adımlar medya özgürlüğünü hiçe sayıyor.

BRÜKSEL, 22 Haziran (Reuters) - Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin demokrasiye yönelik tehdit nedeniyle Rus propagandası ve çevrimiçi dezenformasyonla mücadelede daha aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

Jourova, bilgi manipülasyonunun fazlasıyla hafife alınmış bir silah olduğunu söyledi.

Washington'daki Atlantik Konseyi'nde yapacağı konuşmada, "Çoğu zaman daha sessizdir. Nadiren bir patlama yapar. Ve özellikle demokrasiler için potansiyel olarak daha da tehlikelidir" diyecektir.

Reuters tarafından görülen konuşma metnine göre Jourova, Avrupa ile işbirliği yapmak için ABD'ye el uzatmak istediğini söyledi.

Jourova, "Bence, hem 200 yıl önceki demokrasinin hem de yaklaşık 20 yıl önce 'nokta com' veya teknoloji devriminin beşiği olan ABD için, eylemsiz kalmanın zamanı bitti" dedi.

"Geçmişte insanlar demokrasi sessizce ölür dediler. Bugün demokrasiler gürültü ve kakofoni içinde ölebilir."

Washington, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için dezenformasyon yaydığını ve Moskova'nın "özel bir askeri operasyon" dediği bazı devlete ait Rus televizyon kanallarına yaptırımlar uyguladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, bazı Rus devlet medyasının yaptırımlar veya yayın lisanslarının geri alınması nedeniyle ABD'de ve diğer bazı Batılı devletlerde faaliyet göstermesi engellendi, Moskova'nın söylediğine göre bu adımlar medya özgürlüğünü hiçe sayıyor.

Jourova, ABD ve Avrupa'nın, Rusya'nın propagandasına ve dijital Vahşi Batı'ya, G7 ve Ticaret ve Teknoloji Konseyi'ndeki işbirliğinin ötesine geçerek, başlangıçta Çin'e karşı transatlantik bir denge olarak görülen yeni kurulan bir forum olan ortak bir yanıt yaratması gerektiğini söyledi. , ama şimdi Rusya'ya da odaklandı.

Jourova, "Bir transatlantikçi olarak, ABD'nin demokrasiye yönelik bu dijital riskleri ele almasında büyük bir rol görüyorum. Benzer sorunlarla karşı karşıyayız, bu nedenle benzer çözümler bulmak mantıklı olacaktır." dedi.

Avrupa'nın konuyla ilgili çabaları açısından Jourova, Big Tech'in Dijital Hizmetler Yasası ve Alphabet Inc. (GOOGL.O) , Facebook'un başvurduğu Dezenformasyon Uygulama Kuralları olarak bilinen sahte haberlere daha sert müdahale etmesini gerektiren yeni katı AB kurallarına atıfta bulundu. ve Twitter kayıt oldu.