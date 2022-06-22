Küçük Çocuklar İçin COVID Aşıları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aşağıda, Moderna Inc (MRNA.O) ve Pfizer Inc (PFE.N) /BioNTech SE (22UAy.DE) tarafından küçük çocuklara yönelik iki haberci RNA (mRNA) aşısı hakkında bazı ayrıntılar verilmiştir:

KAÇ DOZ GEREKLİDİR?

Moderna'nın aşısı, 6 aylıktan 6 yaşına kadar olan çocuklarda iki dozluk bir rejimdir. 25 mikrogram dozlar 28 gün arayla verilir. Yetişkinler, ilk iki dozları için atış başına 100 mikrogram aldı.

Pfizer/BioNTech aşısı, 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan çocuklar için üç dozluk bir aşıdır. İlk iki doz 21 gün arayla, üçüncü doz ikinci dozdan en az iki ay sonra verilir. Her doz 3 mikrogramdır, 5 ila 11 yaş arası çocuklara verilen 10 mikrogramın altında ve 12 yaş ve üzeri kişiler için 30 mikrogramdır.

Her iki şirket de daha küçük çocukların yan etkileri azaltmaya çalışması için daha düşük dozlu versiyonlar aramıştı.

AŞILAR NE KADAR ETKİLİ?

5.000'den fazla denek üzerinde yapılan bir klinik deneyde Moderna'nın aşısının 6 aydan 2 yaşına kadar olan çocuklarda semptomatik enfeksiyonları önlemede %50,6 ve 2 ila 6 yaş arası çocuklarda %36,8 etkili olduğu tahmin edildi.

21 Haziran (Reuters) - Amerika Birleşik Devletleri, Gıda ve İlaç İdaresi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden onay aldıktan sonra altı ay kadar küçük çocuklar için COVID-19 aşıları sunmaya başladı.

Aşağıda, Moderna Inc (MRNA.O) ve Pfizer Inc (PFE.N) /BioNTech SE (22UAy.DE) tarafından küçük çocuklara yönelik iki haberci RNA (mRNA) aşısı hakkında bazı ayrıntılar verilmiştir:

KAÇ DOZ GEREKLİDİR?

Moderna'nın aşısı, 6 aylıktan 6 yaşına kadar olan çocuklarda iki dozluk bir rejimdir. 25 mikrogram dozlar 28 gün arayla verilir. Yetişkinler, ilk iki dozları için atış başına 100 mikrogram aldı.

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Pfizer/BioNTech aşısı, 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan çocuklar için üç dozluk bir aşıdır. İlk iki doz 21 gün arayla, üçüncü doz ikinci dozdan en az iki ay sonra verilir. Her doz 3 mikrogramdır, 5 ila 11 yaş arası çocuklara verilen 10 mikrogramın altında ve 12 yaş ve üzeri kişiler için 30 mikrogramdır.

Her iki şirket de daha küçük çocukların yan etkileri azaltmaya çalışması için daha düşük dozlu versiyonlar aramıştı.

AŞILAR NE KADAR ETKİLİ?

5.000'den fazla denek üzerinde yapılan bir klinik deneyde Moderna'nın aşısının 6 aydan 2 yaşına kadar olan çocuklarda semptomatik enfeksiyonları önlemede %50,6 ve 2 ila 6 yaş arası çocuklarda %36,8 etkili olduğu tahmin edildi.

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Pfizer/BioNTech aşısının, denemedeki çocuklar arasında düşük semptomatik COVID-19 vakası sayısı nedeniyle 5 yaşın altındaki kişilerde enfeksiyonu önlemede ne kadar etkili olduğu henüz bilinmiyor. 10 semptomatik COVID-19 vakasına dayanan erken bir analiz, bu grupta %80,3'lük bir aşı etkinliği önerdi. Denemedeki 21 çocuk semptomatik COVID-19 ile sözleşme yaptığında, şirketler aşının etkinliğini kesinleştirebilir.

Şirketin her iki denemesi de aşıların daha büyük yaş gruplarında görülenlere benzer bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu gösterdi.

AŞILAR ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ Mİ?

Her iki aşı da denemelerde ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkarmadı.

Miyokardit ve perikardit olarak bilinen kalp iltihabının genç erkeklerde aşıların nadir görülen bir yan etkisi olduğu bulunmuştur, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 ila 11 yaş arası çocuklarda çok az vaka bildirilmiştir ve bu denemelerin hiçbirinde hiçbiri yoktur. en genç yaş grubu.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Bazı çocuklar, her iki aşıdan da aşılamadan sonra enjeksiyon bölgesinde ağrı ve şişlik bildirdi.

Pfizer'in düşük doz aşısı genel olarak daha iyi tolere edildi ve plasebo alanlara kıyasla ateş, sinirlilik veya yorgunluktan şikayet eden aşıyı alan yalnızca gözle görülür oranda daha fazla katılımcı vardı. 2 ila 4 yaşlarında, ikinci doz aşıyı alan katılımcıların %33.7'si bu yan etkilerden birini bildirirken, plasebo alanların %32.2'si bu yan etkilerden birini bildirdi.

Moderna'nın aşısı için, 3 ila 5 yaşındakilerin %58,9'u ikinci dozlarını aldıktan sonra ateş, baş ağrısı veya yorgunluk gibi bir tür reaksiyon bildirdi, plasebo alan katılımcıların %37,2'si.

NEDEN KÜÇÜK ÇOCUKLARA AŞI YAPILMALIDIR?

FDA yetkililerine göre, COVID-19 genellikle çocuklarda yetişkinlerden daha hafiftir, ancak 5 yaşın altındakiler arasında 440'tan fazla ABD COVID ölümü olmuştur.

New York'taki Northwell Health'te pediatrik acil tıp doktoru olan Dr. Matthew Harris'e göre, veriler daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde aşıların hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma sağladığını göstermiştir.

COVID-19 enfeksiyonu olan ve destek aşısı olan kişilerin COVID-19'a karşı en fazla korumaya sahip olduğunu söyledi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR NEREDE AŞI YAPILABİLİR?

Aşılar çocuk muayenehanelerinde, çocuk hastanelerinde, sağlık kliniklerinde ve eczanelerde bulunacaktır.

Eczanelerin tamamı bu grup için aşıları sunmaz ve bazıları sadece üç yaşından büyük çocuklara sağlar. Örneğin CVS Health Corp (CVS.N) , 18 aylık çocuklar için aşılar sunarken, Walmart Inc (WMT.N) ve Rite Aid Corp (RAD.N) , bunları 3 yaş ve üstü için kullanıma sunacağını söyledi.