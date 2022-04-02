Üretemeyen Çiftçilerin Yüzünü Devlet Güldürecek: Gübre ve Mazot İçin Anında Hibe Alabilirsiniz. Önce küresel ısınma sonra pandemi ve en son olarak da Ukrayna krizi derken mağduriyetin en büyüğü çiftçi kesimine yansıdı. Devlet ise çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla ve diğer taraftan tarımsal yatırımları teşvik etmek amacıyla çiftçilere çok önemli destekler sunmaya başladı. Bu desteklerden birisi ise geçen senelerde uygulanmaya konulan çiftçilere mazot ve gübre desteğidir. Devletin çiftçilere sunduğu gübre ve mazot desteği nasıl alınır? Sorusu cevapları ile beraber haberimizde...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Çiftçilere Son Dakika Müjdesi!

Tarım ve orman bakanlığı resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 'Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)' kaydı bulunan bütün çiftçilere geri ödemesiz bir şekilde destek ödemeleri yapılıyor. Her sene olduğu gibi 2022 senesinde de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde üretim gerçekleştirmeye çalışan çiftçilere yeni ekinleri açısından gübre ve mazot desteği sağlanıyor. Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında dekar başına gübre ve mazot ödemesi yapılacak. Gübre ve mazot desteğinden ise dekar başına;

· Tritikale, buğday, arpa ve çavdar için 20 TL gübre ve 22 TL mazot,

· Zeytin ve diğer ürünler için 8 TL gübre ve 17 TL mazot,

· Yem bitkileri ile kuru soğan için 8 lira gübre ve 18 TL mazot,

· Yaş çay ile fındığa 8 TL gübre ve 18 lira mazot,

· Kuru fasulye, nohut ve mercimek için 8 TL gübre ve 24 TL mazot,

· Yağlık ayçiçeği ne 8 TL gübre ve 29 TL mazot,

· Kütlü pamuk ile Çeltik için 8 TL gübre ve 68 TL mazot

Biçiminde ödemeler gerçekleştirilecek.