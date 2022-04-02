Bu Haberi Duyan Banka Önünde Kuyruğa Girdi Bile! IPhone 5 Bin TL'lik Kredi Kampanyası Detayları Neler?

Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre çok kısa süreliğine bir kredi kampanyası başlatıldı. Akbank, Apple marka ürünlerde özel fırsat ile indirim sunacak. Öte yandan bankanın kampanyasında eskisini getir yenisini götür avantajı da var.

IPhone Marka Cihazlarda 1000 TL'den 5000 TL'ye Varan Krediniz Akbank'ta

Konuya yönelik bir açıklama yapan Akbank; eski telefonunun getirilmesi halinde 5000 TL'ye varan indirimlerden yararlanılmasının mümkün olduğunu söyledi. Bu kampanya ile müşteriler, eski telefonları ile değişim gerçekleştirebilecek. Bunun haricinde banka müşterilerine aynı zamanda iki ayrı seçenek daha sunuyor.

IPhone X ile iPhone 11 için açıklanan kampanyalarda ise indirimler yapılacak. 2 telefon modelini Akbank fırsatı ile almak isteyen vatandaşlar açısından ilan edilen duyuruda 'Akbank Mobile özel buna ek 1000 TL indirim ile iPhone veya yine ek 1300 TL indirim ile iPhone 11 sahibi olabilirsiniz’ ifadelerine yer verildi.

Akbank iPhone Kampanya Şartları Neler?

Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre kampanya kullanımının; Akbank'ın mobil uygulamasını cep telefonu ve diğer mobil cihazlara indirilmesi ile uygulama işlemleri içerisinde bulunan kampanyalar sekmesinden gerçekleştirileceği açıklandı. Müşteriler, uygulamada kampanyalar bölümünde bulunan Apple ürünlerini 3 ay vadeli olacak şekilde kredi seçenekleri ile alabilecek.

Akbank Apple Kampanyasından Kimler Faydalanabilir?

Akbank Apple kampanyasından bütün Akbank'a müşterileri faydalanabilir. Bunun haricinde aynı zamanda Akbanklı olmayan vatandaşlar, banka şubelerinden veya mobil uygulamadan Akbank olmak istediklerini dile getirebilir ve böylelikle kampanyadan faydalanabilir.