Ürdün'ün Azrail Kampında Suriyeli Mülteciler İçin Tecrit Hayatı

Çölün boş alanında düzgünce çizilen tek tip beyaz karavan sıraları yaklaşık 38.000 Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Ürdün'ün Azrail kampında beklemeye devam eden 11 yıldır devam eden Suriye savaşının kurbanları, gelecekleri hala belirsiz ve geçim kaynakları hala bağışçıların cömertliğine bağlı.

Kampta doğup büyüyen binlerce çocuk için kurak manzara, bilinen tek arka bahçedir.

Beş yaşındayken Azrail kampına gelen 11 yaşındaki Asmaa Fawaz Barhu, "Bizi dışarı çıkarabilir misiniz" diye sordu.

Asmaa'nın annesi Zehra Ghareeb el-Daher El Cezire'ye verdiği demeçte, "'Buraya geldiğimizden beri ağaç görmedik, hayvan görmedik' diyor. "'Yurtdışına mı gidiyoruz, Almanya'ya mı gidiyoruz?' diye soruyorlar."

Zehra'nın ikisi kampta doğan yedi çocuğunun 2016'da geldiklerinden beri binadan ayrılmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ürdün Sözcüsü Lilly Carlisle'a göre, bölge sakinlerinin kamp nüfusunun sadece yüzde 30'unun sahip olduğu bir çalışma izni sunmaları gerekiyor. Zaman zaman, fazla mesai yapanlar için yansımaları olan ortalama bir hafta geçerli olan "izin izinleri" verilir.

2014 yılında açılan kamp, Ürdün'ün Suriyeli mülteciler için en büyüğü olan Zaatari kampının gayriresmi büyümesi sırasında ortaya çıkan zorlukları ele almak için tasarlandı. Bununla birlikte, yukarıdan aşağıya yönetim sistemi, yüksek güvenlik ve uzak konum, Azrail'i genellikle Ürdün'ün Suriyeli mülteciler için iki ana kampının "en az arzu edileni" olarak adlandırıyor.

Kampın büyük ölçüde hapishane benzeri yerleşkeye atfedilebilecek sıkı güvenlik protokolleri olan Carlisle, yaklaşık 10 bin Suriyelinin "güvenlik ve ulusal güvenlik nedeniyle" tesislerde tutulduğu güvenli bir bölge olan "Köy 5"e ev sahipliği yapıyor.

Azrail hiçbir zaman maksimum 120.000 kapasitesinin yarısına bile ulaşamadı, mültecilerin çoğunluğu çevresinin dışındaki yüksek yaşam maliyetlerini üstlenmeyi tercih ediyor.

Ancak bazıları için başka bir alternatif yoktur. "Ne yapacağız?" Zehra dedi ki. "Dışarıda hayat çok zor. Bunu karşılayamayız."

Özgürlüğün bedeli

Ürdün'deki 673.957 kayıtlı Suriyeli mültecinin yaklaşık yüzde 80'i, UNHCR'nin başta konut ve sağlık hizmetleri olmak üzere geniş hizmet genişliğinin çok daha az erişilebilir olduğu kentsel alanlarda yaşıyor ve bu da çalışma olanakları son derece sınırlı olan bir nüfus için büyük zorluklar doğuruyor.

Carlisle, Suriyelilerin tarım, satış ve inşaat gibi Ürdünlü olmayanlara açık sektörlerle sınırlı olduğunu ve nüfusun büyük kısmı için ulaşılamaz fiyatlar olan tüm sağlık hizmetleri için sigortalı olmayan Ürdün oranını ödemeleri gerektiğini söyledi.

Ahlam İbrahim ve eşi Riad Ahmed, 2019 yılında altıncı çocuğuna hamileyken Azrail kampından ayrıldı.

El Cezire'ye konuşan Ahlam, kampın hapishane benzeri atmosferine atıfta bulunarak, "Orada yaşayamadık." dedi.

Aylık Dünya Gıda Programı (WFP) dağıtılmış yemek pullarını, krallığın başkenti Amman'daki Filistinli mülteciler için yaklaşık 70 yıllık bir kamp olan Jabal Hussein mülteci kampındaki küçük dairelerinde kirayı karşılamak için satıyorlar.

Riad, Zaatari kampındaki tüccarlara yaklaşık 130 dinara (183 $) satabilecekleri ve daha sonra süpermarketinden ürün satın alıp çevre şehirlerde yeniden satabilecekleri gıda kuponlarında aylık yaklaşık 150 Ürdün dinarı (212 $) aldıklarını anlattı. El Cezire'ye verdiği demeçte, bunun aylık 100 dinarlık (141 dolar) kira maliyetini karşıladığını söyledi.

Bazen, Riad'ın iş bulduğu aylarda, yemek pullarını kurtarabilirler. Ancak Ahlam, yılın büyük bölümünde çocuklarını beslemek için komşularının yardımına güvendiğini söyledi.

Yine de, Riad ve Ahlam için, kamp dışında yaşamanın yüksek maliyetleri buna değer. Çocuklarının Ürdün'ün devlet okullarında daha iyi öğrendiklerini, erişebilecekleri yiyeceklerin daha taze olduğunu ve dairelerinin kampın teneke karavanından daha kolay ısıtılabilir olduğunu söylediler.

Riad ve Ahlam gibi kentsel bölgelerde yaşayan Suriyeli mülteciler, ürdün'deki yaşam kalitelerinin artık sürdürülebilir olmadığına karar vermek zorunda kalan pandemi kaynaklı ekonomik gerilemeden özellikle çok etkilendiler.

2021 yılında, krallıktaki işsizlik oranları benzeri görülmemiş seviyelere yükselirken, UNHCR rakamlarına göre Ürdün'deki yaklaşık 5.800 Suriyeli mülteci gönüllü olarak Suriye'ye döndü.

Diğerleri, UNHCR tarafından sağlanan daha kolay erişilebilir hizmetler için geri dönmeyi veya kamplarda kalmayı tercih etti. Carlisle, "Kampta yaşama standartları yüksek." dedi. "Kira, yiyecek, su vb.

Zehra kampta en azından "Bir kapım var ve ailem var. Burası güvenli."