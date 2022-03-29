ABD, Kuzey Afrika Ziyaretinde Mutsuz Müttefiklerini Desteklemek İçin Harekete Geçti

ABD ve Körfez müttefikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gergin ilişkilere odaklanılmasıyla, Biden yönetimindeki hoşnutsuzluğun Kuzey Afrika'ya da yayıldığını göz ardı etmek kolay oldu.

Cezayir, Başkan Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın tartışmalı Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanımasını geri çevirmeyi reddetmesinden derin endişe duymaya devam etti. Aynı şekilde Fas da Biden'ın Trump'ın "tanınmasının" ötesine geçme niyetinde olmaması nedeniyle hüsrana uğradı.

Batı Sahra konusunda komşular arasında yenilenen çatışma, geçen Ağustos ayında diplomatik ilişkilerin kesilmesinin yanı sıra Cezayir'de üç sivilin ölümüne yol açan ve Fas'ı suçlayan şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının ardından sınır anlaşmazlıklarının artmasına yol açtı.

Artan gerginlik ve hayal kırıklığı üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pazartesi günü geldiği Fas'ı ve Çarşamba günü beklenen Cezayir'i Orta Doğu ve Kuzey Afrika turuna dahil etti.

Batı Sahra üzerindeki bölünmeler

1979'dan beri büyük ölçüde Fas tarafından kontrol edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra, Cezayir'in Batı Sahra'nın bağımsızlık hareketi Polisario Cephesi'ni desteklemesiyle uzun zamandır Cezayir-Fas ilişkilerinin ağrıdığı bir nokta.

Trump'ın Fas'ın tartışmalı topraklar üzerindeki egemenliğini tanıması, aynı zamanda Fas'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesi, Cezayir ile Fas arasındaki gerginliği daha da artırdı.

Biden yönetimi Trump'ın kararını geri alan bir açıklama yapmasa da, Washington'un Cezayir ile Rabat arasında bir anlaşmaya aracılık etmek amacıyla daha tarafsız bir konuma dönmeye istekli olduğu hissi var.

Aktivist ve Batı Sahra yayını Equipe Media'nın başkanı Mohamed Mayaara El Cezire'ye verdiği demeçte, "ABD'nin tutumu, Trump'ın Fas egemenliğini tanıma duyurusuna rağmen Batı Sahra konusunda tereddütlüdür." dedi.

Mayaara'ya göre Blinken, Fas ve Cezayir'in hayal kırıklıklarını "Rabat'ın Tel Aviv ile normalleşmesini tehlikeye atmayacak, ancak Cezayir'i yabancılaştırmadan Batı Sahra meselesinde ve buna bağlı olarak Polisario hareketinde yeni bir ivme yaratan bir şekilde" dengelemeye çalışacak.

Faslı gazeteci Mohamed Salem Abdel-Fattah, "Blinken'in ziyareti Fas'ın Batı Sahra konusunda elde ettiği diplomatik kazanımları yeniden teyit edecektir." dedi.

İspanya'nın Batı Sahra'da egemenliği konusunda referanduma verdiği desteği geri çekmesi Fas için büyük bir darbe oldu. Bunun yerine, İspanyol hükümeti 18 Mart'ta Rabat'ın Batı Sahra'ya özerk statü verilmesi önerisini desteklediğini, ancak Fas'ın kontrolü altında kalmasını desteklediğini açıkladı.

Abdel-Fattah, Rabat'ın "ABD dış politikası ve Birleşmiş Milletler çabaları çerçevesinde bölgeye uygulanabilir bir çözüm olarak özerklik verilmesi fikrini bir kez daha önererek" Trump'ın tartışmalı topraklar üzerindeki Fas egemenliğini tanıması ve İspanya'nın yeni tutumu üzerine inşa etmesi için Blinken'a baskı yapmasını bekliyordu.

Rus gazı alternatifleri

Avrupa'nın Rus gazına aşırı güvenişi ve Ukrayna'nın işgali sonrasında Avrupa'ya getirdiği sınırlamalar da gündemde. ABD, Suudi Arabistan ve Katar gibi Orta Doğu ülkelerini petrol ve doğal gaz ihracatını artırmaya teşvik etmeye çalıştı ve Blinken'in özellikle Cezayir'e yaptığı ziyaret de büyük olasılıkla benzer amaçlarla hareket ediyor.

Cezayir Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi profesörü İdris Attiya El Cezire'ye verdiği demeçte, "Blinken'in ziyaretinin nedeni, Cezayir'i Rusya'ya alternatif bir gaz tedarikçisi olmaya hızlı bir şekilde ikna etmek ve böylece Avrupa'nın enerji ihtiyacı için Moskova'ya olan bağımlılığını azaltmaktır." dedi.