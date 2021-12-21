Yeşil Kategoride Aranan Kadın Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Eren Kış- 8 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı ve yeşil kategoride aranan Deniz Orak isimli kadın teröristin kod adının Hira olduğu belirtildi. Yakalanan teröristlerin Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirildiği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Yazılı açıklama Bakanlık tarafından gerçekleştirildi ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eren Kış 8 operasyonları kapsamında Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik operasyonların 12- 15 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Hava Kuvvetleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı Destekli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte yer altı mağarasına saklanmakta olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada elde edilen bilgilere göre etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin söz konusu bölgede YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve yeşil kategoride yer alan Deniz Orak olduğunun tespitinin gerçekleştiği aktarıldı. Yeşil kategoride terörden arananlar listesinde yer alan ve bunun yanı sıra 2 milyon TL ödül ile aranan Deniz Orak’ın kod adının Hira olduğu da belirtildi.

Teröristin sözde Özel Kuvvetler yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde Erzurum bölgesinde çok sayıda sabotaj saldırısına katıldığı da belirtildi ve konu hakkında detaylar vatandaşı ile paylaşıldı.

Hira kod adlı Deniz Orak isimli teröristin 2 Ağustos 2019 tarihinde Nusaybin Dibek Mahallesi’nde 2019 senesinde üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele karşı gerçekleştirilen korkunç silahlı terör saldırısında 7 jandarma personelinin yaralanması ve Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı’nın şehit edilmesi olayına katıldığı yazıldı. Yeşil kategoride aranan söz konusu kadın teröristin etkisiz hale getirilmesi gündemin üst sıralarında yer aldı.