Ünlü ekonomistten altın alanlara tüyler ürperten uyarı: O tarihte patlayacak! Darbe inecek!

O tarihte patlayacak! Darbe inecek! Ünlü ekonomistten altın alanlara tüyler ürperten uyarı... Gram altının patlayacağı beklene dursun, altındaki düşüş herkesi şaşırtıyor. Son asrın en büyük altın düşüşü görüldü. Bu sert düşüş, altına yatırım yapanlarda panik yarattı. Bu panikle yanlış yatırım yapanlar olabilir. Bu sebeple piyasayı dikkatle takip etmek ve mantıklı yatırımlar yapmak gerekmektedir.

Sürekli Altın Fiyatlarını Takip Etmek Gerekli

Gram altının zayıf görünümünün sürebileceği bildirilmektedir. Ancak bu konuda süreç tam olarak görülememektedir. Yüzyılın en iyi yatırım aracı sayılan altın insanları şaşırtmıştır.

2022 yılı sonuna kadar altına yatırımcıların dikkat ile yaklaşması en iyi öneri olacaktır. Belli bir süredir uçan altın artık düşüş dönemine girmiş gözükmekte ne yazık ki. Bu dönemden en az zarar ile çıkmak ancak temkinli satış yaparak mümkün. Çünkü durumun ne zaman değişeceğini uzmanlar bile kestirememektedir.

''Altın Alanlar Sabırlı Olsun''

Tuna Kaya yaptığı açıklamada, "Ev fiyatları Türkiye’de hiçbir zaman düşmez. Evi ucuza bulan almalı. Yine ucuza araba ihtiyacınız varsa almanızı tavsiye ederim. ‘Altın uçacak diye ev almadım, bekledim’ diyorlar. Arkadaşlar 2012’de altın 78 liraydı. Şu an 1000 liraya yaklaştı.

Altında bir düzeltme bekliyorum. Ama yükseliş trendine girecek. Altın durur durur ve alır başını gider. Yavaştır, hantaldır ama harekete geçtiğinde gözünü yukarıya diker. Altın yatırımcısı sabırlı olması lazım" şeklinde konuştu.

TD Securities’deki emtia analistleri fiyatların sene sonuna kadar daha düşük olmasını bekledikleri ifade ettiler. Bazı analistler ise Federal Reserve agresif para politikası duruşunu sürdürürken, altının mücadele etmeye devam edeceğini söylüyorlar. CPM Group’taki emtia analistleri altın bağlamında gerçekleştirdikleri değerlendirmede, “ABD’deki ekonomik koşullar, dünyadaki başka büyük bölgelerin çoğundan oran olarak daha sağlıklı. Bunun, ABD dolarına destek sağlaması mümkün. Sonuç olarak, bu durumun kısa vadede altın fiyatları üstünde baskı oluşturması muhtemel. Yatırımcılara yakın vadede altın konusu ile ilgili tarafsız kalmalarını tavsiye ediyoruz” yorumunu yapıyorlar.

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