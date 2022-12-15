Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar ve euro’daki gizli detayı ifşa etti! 15 gün sonra olacakları söyledi

15 gün sonra olacakları söyledi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar ve euro’daki gizli detayı ifşa etti! Dolar ve Euro için geçmişte yapılan hatalara ünlü ekonomist dikkat çekmektedir. Aynı sonuçların tekrarlanabilme ihtimalini söylemektedir. Sık sık ekranlarda ve sosyal medyada tahminler yapmaktadır. Youtube aracılığı ile dolar ve Euro ile ilgili yayınları ilgi ile izlenmektedir.

Yeni Yılda Olacakları Tahmin Etti

Yeni yılın ilk haftası açıklanacak olan enflasyon oranlarının mutlaka yüzde otuz beşin üstünde olacağını tahmin etmektedir. Eğer bu oran daha az olursa enflasyon oranları gerçek olarak yansıtılmadığı sonucuna varmamız gerektiğini söylemektedir. Gerçek enflasyon ile bildirilen enflasyon arasındaki farkın altından kalkılamayacağına dikkat çekti.

Dövize yapılacak her müdahale sonrası daha büyük bir alım ile karşılaşılacağını ve bunun sonucunda istenmeyen dolar artışlarına şahit olacağımız bir gerçektir demiştir.

Dövize endeksli mevduat hesapları uygulaması ile oluşan 70 milyarlık fark bütçeye açık olarak yansıyacaktır. Zaten cari açıklar şu ana kadar turizm geliri ile karşılanmaya çalışılmış ve başarılı olunmamıştır. Bu devam ederse yeni yıl olumsuzluklar ile gelecektir.

Selçuk Geçer "Yıl başından bu yana dolar yükselişi yüzde 39! Türkiye enflasyonu yüzde 84! Enflasyon TL değer kaybı farkı 45 puan. Bu fark kaynaklı minimum dolar değeri 24 lira. Gerçeklerle kavga ederseniz yarın çok daha ağır bedel ödersiniz. NOKTA... ŞİMDİ DAĞILIN BAKALIM" diyerek kurun aslında bugün 24 TL olması gerektiğini dile getirdi.



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