BİM, ŞOK ve Migros marketten alışveriş yap! Garanti Bankası'ndan paranı al! Vatandaşa ilaç etkisi yaptı

Vatandaşa ilaç etkisi yaptı! BİM, ŞOK ve Migros marketten alışveriş yap! Garanti Bankası'ndan paranı al! Bu mağazalardan alışveriş yaptığınızda ihtiyacınız olan miktarı kredi olarak alabilirsiniz. Bunun için kredi başvurusu yaptığınız zaman, banka politikalarına göre değerlendirme yapılacak ve alacağınız ürünler için kredi ile ödeme yapabileceksiniz. Bu krediyi almak için başvuru yapmak oldukça kolay olmaktadır. Bu konuda açıklamalara bakanlar Bim, ŞOK ve Migros'un faizsiz krediler ile ilgili bilgilere ulaşamaya çalışmaktadır.

Kredi Başvuru Şartları Nedir Nasıl Başvurulur?

Market alışverişlerinizde Garanti BBVA ile kredi seçeneğini değerlendirmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Garanti BBVA politikalarına göre banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler 15 bin TL'ye kadar banka üzerinden onay alabileceklerdir.

Kredi notu düşük olanlar bu krediyi alamayacaktır. Bu kredi için bankaya gitmenize gerek yoktur. Bu krediyi alışveriş yaptığınız mağazadaki veya marketteki görevli kişi ile birlikte gerekli evrakları doldurarak alabilirsiniz.

Kredi müracaatı daha önceki zamanlarda A-101 bağlamında verileceği açıklanmıştı. 15 bin TL'ye kadar verdiği bu kredilerde banka olarak Garanti BBVA aracılık yapacak. A-101 şubelerinden müracaat yaparak alacağınız elektronik ürün, mobilya ve diğer ürünler için ödemeleri kredi ile yapabileceksiniz. Üstelik bu krediler 36 ay vadeye kadar da bölünebilmektedir. Şimdi ise Bim, ŞOK ve Migros mağazası da bu kampanyaya katılmış durumda.

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