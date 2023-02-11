Üniversiteler Uzaktan Eğitime Geçti! Bahar Dönemi Online Oldu

Türkiye'yi yasa boğan ve çok sayıda can kaybına sebep olan Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa ve Diyarbakır'da incelemeler gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceği haberi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan bilgiler arasında yer aldı.

Yapılan açıklamalarda, 13 binin üzerinde yükümlü askerin mart ve nisan celplerinin mayıs ayına ertelendiği de bildirildi. Asrın felaketi olarak nitelenen depremler hakkında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak edilenleri yanıtladı. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde korkunç bir felakete sebep olan depremler hakkında incelemelerde bulunmak için Diyarbakır'a harekete geçen Erdoğan uzaktan eğitime geçileceğini belirtti. Bölgede yapmış olduğu konuşmada üniversitelerde tamamen online eğitim yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı dikkatleri üzerinde topladı.

Erdoğan bir sene içinde ihya ve inşa çalışmalarını halledeceklerini belirtirken yaz sonuna kadar Türkiye genelinde tüm KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edileceğini belirtti. Yaz aylarına kadar üniversiteleri tatil ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaktan eğitime geçtiğimizi de bildirdi. Bunun yanı sıra deprem bölgesinde ikamet etmekte olan ya da bu illerin nüfusuna kayıtlı olan 13 binin üzerindeki yükümlü askerin mart ve nisan ceplerinin de mayıs ayını ertelendiği yönünde açıklamalar gerçekleşti.

Diyarbakır'ın Pazartesi günü yaşanılan 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremden etkilenen illerden biri olduğu belirtildi. Türkiye'nin yakın hafızasındaki en büyük felaketin 1999 depremi olduğu belirtildi fakat son yaşanılanların 3 kat daha yıkıcı ve 3 kat daha büyük olduğu hatırlatıldı. Bunun yanı sıra 1939 Erzincan depreminin de çok daha geniş bir alanda afet olarak hesaplandığı açıklandı. Şiddetleri 7'nin üzerinde olan Çanakkale, Çankırı, Mudurnu, Gerede, Varto, Muradiye depremleri ile bu afetin yıkıcılığının mukayese edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Depremin kendisi bir yana bu felaketin artçılarının bile Türkiye'nin deprem envanterinde oldukça üst sıralarda olduğunu gösterecek şekilde olduğu belirtildi. Dinlediklerimizin ve gördüklerimizin Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatı olduğu açıklandı ve dünyanın önde gelen bilim insanlarının da yaşanan bu depremin yıkıcılığı ve büyüklüğü konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Her ne kadar asrın felaketi olan depremin 1000 kilometrede hissedildiği söylenilse de bu depremin 500 kilometrede yıkıma yol açtığı da ifade edildi. Bazı siyasi partilerin edepsizce ve ahlaksızca birlik beraberliğin tavan yapması gereken bu dönemde saldırının peşinde olduğu açıklandı ve anın birlik olma anı olduğu söylenildi. Gündem olma, şöhret ya da reklam peşinde koşmayan gizli kahramanların hakkının ödenmeyeceği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmiş olduğu Şanlıurfa ziyaretinde şu ana kadar depremde 21.848 kişinin yaşamını yitirdiğini söylerken 80.104 kişinin de yaralandığını açıkladı. Deprem mağduru vatandaşların problemlerini hafifletecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak olan uygulamaların birer birer devreye alındığı söylenildi.