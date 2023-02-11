12 Şubat’ta ödeme! Bankamatik kartını kontrol edenlere hızlı sonuç verilecek

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka tarafından hızlı birşekilde kredi ödemesi verileceği müjdesi geldi. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız yetiyor. Bankamatik kartı kullanmış olduğunuz banka Denizbank ise başvurunuzu hemen deniz mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve bankanın şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere 12 Şubat tarihinde, düşük faizle 50000 TL kadar ödeme verilecek.

50000 TL'ye kadar 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte istediğiniz paketleri seçerek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankamatik kartı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 50000 TL'ye kadar ödemeler hızlı bir şekilde veriliyor. 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak olan vatandaşların banka müşterileri olmamaları durumunda kredi başvuruları 5 dakikada SMS ilede yapılıyor.

Sms ile başvuru yaparak, 50000 TL ödeme alıp almadığınızı kontrol edin...

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde para ihtiyacınızın olması ile birlikte kredi ödemesi alıp almadığınızı kontrol etmek istiyorsanız, Denizbank üzerinden 50000 TL başvuru yapabilirsiniz. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler görecek olan bu bankalar üzerinden kredi ödemeleri hızlı bir şekilde aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilir. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları ile birlikte kredileri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilmektedir.