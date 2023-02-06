Üniversiteler Tatil Oldu Mu, Deprem Nedeniyle Hangi İllerdeki Üniversiteler Kaç Gün Tatil?

Gündemde meydana gelen depremler sonrasında “Üniversiteler tatil mi oldu?” “Hangi illerde üniversiteler tatil?” şeklindeki sorular gündemde yer aldı. Kahramanmaraş'ta gece ve öğlen saatlerinde meydana gelen iki büyük deprem sonrasında can kaybının arttığı öğrenildi. Kahramanmaraş merkezde depremin çevre illerden de oldukça şiddetli bir şekilde hissedildiği açıklanırken bölgede bulunan çok sayıda binanın yıkıldığı da ifade edildi. Bölge üzerinde arama çalışmaları devam ederken AFAD başkanı da merak edilenleri yanıtladı. Bunun yanı sıra 10 ilde okulların tatil edildiği aktarıldı ve deprem sebebiyle göçük altında kalanları kurtarma çalışmalarına devam edildi. Okulların tatil edilmesi ardından gözler üniversitelere çevrildi ve “Üniversiteler tatil mi?” sorusu merak konusu oldu. Peki “Üniversiteler tatil mi, hangi illerde üniversiteler tatil?” İşte konu hakkında YÖK tarafından yapılan açıklama ve detaylı bilgiler...

Deprem bölgesinde yaşayan öğretim görevlileri ve öğrenciler üniversiteler tatil mi sorusuna yanıt aradı. 6 Şubat Pazartesi sabahında Türkiye son yılların en büyük depremi ile uyandı ve çok sayıda can kaybı olduğu öğrenildi. Çevre illerde Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin hissedildiği belirtildi. Bölgede 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının büyük yıkıma sebep olduğu açıklandı enkaz altında bulunan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken öğretim görevlileri ve öğrencilerde “Üniversiteler kaç gün tatil, üniversiteler tatil mi, açıklama geldi mi?” sorularına yanıt aradı. Depremden etkilenen illerde eğitim öğretime ara verilmesi ile Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından duyuruldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay deprem ardından kameralar karşısına geçti ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Oktay 10 ilde hissedilen deprem ardından son durumu açıkladı ve adından söz ettirdi. Kahramanmaraş Gaziantep doğalgaz hattında problem olduğunu ifade eden Oktay birkaç gün doğalgaz verilemeyeceğini belirtti. Vatandaşların ise yardımlarını yalnızca AFAD üzerinden yapması gerektiği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Oktay deprem sonrasında bakanların bölgeye gittiğini belirtirken son derece ağır hava şartları ile mücadele edildiğini açıkladı. Maraş'ta 70 vatandaşı kaybettiklerini ifade eden Fuat Oktay bu sayıların artacağını tahmin ettiklerini de söyledi. Allah'tan rahmet dilediklerini ifade eden Fuat Oktay, Maraş'ta 200 kişinin yaralandığını 300 binanın yıkıldığını ve Hatay'da da 4 kişinin Hayatını kaybettiğini söyledi.

Yüksek öğretim kurulu YÖK tarafından açıklama ile üniversiteler tatil mi sorusu da yanıt buldu ve konu gündemde yer aldı. Konu hakkında yapmış olduğu açıklamada Yükseköğretim kurulu Kahramanmaraş Merkezi depremden etkilenen 10 şehirde Yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretim ara verildiği yönünde bilgiler paylaşıldı

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay depremin yoğun bir şekilde hissedildiği 10 il olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Osmaniye'de de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu. Okulların bir haftalık tatil olduğu belirtildi ancak sonrası ile ilgili değerlendirme yapılacağı da belirtildi.