Kahramanmaraş Merkezli 7.7 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu! Can Kaybı Çok Fazla

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından elde edilen verilere göre saat 4.17'de şiddeti 7.7 büyüklüğünde ölçülen bir deprem meydana geldi. Saat 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi ve can kaybının çok fazla olduğu açıklandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve can kaybının 1498'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 8.533'e yükseldiğini ifade eden AFAD başkanı Yunus Sezer gündemde yer aldı.

Yarın 7 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleştiği bilgisi aktarıldı. Daha sonra 13.24'te ise bir deprem daha yaşandı ve bu depremin büyüklüğü de 7.6 olarak açıklandı. Deprem başta Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Adıyaman olmak üzere pek çok şehirde hissedilirken depremin geride bıraktıkları ise çok üzücü görüntüler ortaya çıkardı. Ekipler deprem sonrasında bölge üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve bölgeden açıklanan haberler titizlikle takip ediliyor.

Yaşanan depremde can kaybının 1498'e yükseldiğini ifade eden AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun bir şekilde bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bölgede 1498 can kaybı ve 8.533 yer alının olduğunu ifade eden Sezer ulaşılmayan bölgelerin bulunmadığını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla ülkenin tüm kaynaklarının afet bölgesine sevk edilmiş durumda olduğunu açıklayan AFAD Başkanı, Azerbaycan dahil olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden yardım teklifinin bulunduğunu belirtti. Bu yardımların da afet bölgelerine sevk edileceğini belirten Sezer yoğun bir hava muhalefetinin olduğunu da söyledi. Valilerin tüm ilçelerde görevli olduğunu ifade eden AFAD Başkanı illerde bulunan itfaiyelerin de yönlendirilmiş durumda olduğunu aktardı.

Ülke genelinde yaşanan depremler sonrasında eğitime de ara verildiği öğrenildi ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Tüm Türkiye'de eğitim öğretimi 13 Şubat'a kadar ara verildiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Depremler hakkında konuşan AFAD deprem ve risk azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar, can kaybının 1221'e yükseldiğini belirttikten sonra önemli açıklamalarda bulundu. 7634 kişinin depremlerde yaralandığını ifade eden Tatar bu tür büyük depremler ardından tedirgin edici paylaşımlar yapan insanların bulunduğunu açıkladı. Vatandaşların bu duruma itibar etmemesi gerektiğini ifade eden Tatar bilim dışı, akıl dışı olduğunu söyledi. Ardı ardına iki depremin yaşandığını ifade eden Tatar Erzincan depreminden sonraki en büyük deprem olduğunu da söyledi. Artçı sarsıntıların 120'nin üzerinde meydana geldiği de açıklandı ve Bugünlerde AFAD acil uygulamasının gerekli bir uygulama olduğu söylenildi. Çok farklı özelliklerinin bulunduğunu ifade eden Tatar toplanma alanlarını gösterdiğini ve enkaz altında iseniz arama kurtarma ekiplerinin bölgeyi belirleyebildiğini belirtti. Bütün grupların özleriyle çalıştığını açıklayan Tatar merak edilenleri yanıtladı.

Deprem bölgesi hakkında son durum bilgi paylaşımı adalet bakanı Bozdağ tarafından da yapıldı ve Bozdağ başsağlığı dilediğini açıkladı. Ülkenin büyük bir seferberlik içinde olduğu yönünde de yorumlar yapıldı.