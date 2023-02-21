Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor? YÖK Açıklama Yaptı

Gündemde üniversiteler ne zaman açılacak sorusu özellikle öğrenciler tarafından araştırıldı. Milyonlarca üniversiteli 2023 bahar yarı yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde öğrencilerin eğitime nasıl devam edecekleri ile ilgili detayları aktaran YÖK Başkanı Erol Özvar merak edilenleri yanıtlanmıştı. Nisan ayında hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar tarafından yapılan açıklamaları ve konu hakkında detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamını da yazdık.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili sorgulamalar yoğunlaştı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Özvar 2022-2023 döneminin bahar yarıyılının uzaktan eğitim ile devam edileceğine karar verildiğini açıklamıştı. Uzaktan eğitimin bahar dönemi ile sınırlı olduğu yönünde bazı kararlar alınmış ve konu hakkında merak edilenler paylaşılmıştı.

2022-2023 akademik yılı bahar dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. 20 Şubat tarihinde bahar döneminin uzaktan eğitimle başlatılabileceğini ifade eden YÖK Başkanı Erol Özvar, yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğinin nisan başı itibariyle değerlendirilebileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra YÖK Başkanı Erol Özvar yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda üniversitelilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini de ifade etmişti.

Üniversitelerin durumu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar depremden doğrudan etkilenen 11 şehirdeki yükseköğretim kurumları hakkında değerlendirme yaparak dikkatleri üzerine toplamıştı. Bölgede bulunan üniversitelerin toplam örgün öğretiminin %9'una sahip olduğu açıklandı. Bölgede eğitim alan ya da ikametgahı olan öğrencilerin 'e tekabül ettiği ifade edilirken afetten etkilenen öğrenci sayısının da son derece yüksek olduğu yönünde bilgiler aktarıldı. Toplam 47 bin üniversite personelinin depremden etkilenen illerde bulunmakta olduğu açıklandı ve güncel olarak 465 bin vatandaşa barınma imkanının sağlandığı söylenildi.

Pazartesi gününde 71 ilde eğitime başladıklarını ifade eden Özvar salı günü 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını açıklayacaklarını da ifade etti. 35.024 öğrencinin şu ana kadar diğer illerden nakillerini aldırdığı söylenildi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm imkanları ile yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacağı söylenildi. Bununla birlikte deprem bölgesinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin tüm ders kitaplarını bastırdıkları ifade edildi ve bu kitapların önümüzdeki günlerde dağıtılacağı söylenildi.

Konu hakkında yapılan açıklamalarda 11 ildeki üniversitelerin çoğu kampüsünde yıkılan binaların olmadığının görüldüğü ifade edildi ve tüm illerde çoğu binanın kullanılabilir durumda olduğu açıklandı.

Depremden etkilenen vatandaşların ve öğrencilerin barınma durumları ve Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri gibi pek çok faktörün bir arada değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verildiği ifade edildi. Normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasının hedef olduğu açıklanırken bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla ön lisans lisans ve lisans üstünde bazı kararların alındığı belirtildi.