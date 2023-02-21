Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart Ayında 270 Bin Hanenin İnşası Başlayacak!

Deprem bölgesi Gaziantep'e giden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Konu hakkında yapılan açıklamalarda deprem bölgesinde 11 ilde konut ve köy evi olarak mart ayında 270 bin hanenin inşasına başlanacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devletin tüm imkanlarını deprem haberini alır almaz harekete geçirdiklerini belirtirken kullanmış olduğu ifadelerle adından söz ettirdi. Deprem alanının genişliği ve olumsuz hava şartları gibi durumların ilk etapta çalışmaları sekteye uğrattığı fakat bu sürecin kısa süre içerisinde aşıldığı söylenildi. Sizler için haberimizin devamında deprem bölgesi olan Gaziantep'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Yaklaşık 100 bin vatandaşın şehirlerde çadırlarda ve 4 bin 500 vatandaşın da konteynırlarda barınma imkanı bulduğu paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Yapılan incelemelerde 37.645 bağımsız bölümden oluşan 16.211 binanın yıkık, ağır hasarlı ve acil yıkılacak durumda olduğu yönünde bilgiler ifade edildi. Bununla birlikte hak sahiplerine Gaziantep'teki köy evlerini bahçesi, ahırı, özgün mimarisi ile inşa edip teslim edecekleri bilgisi paylaşıldı. Mart ayında 11 ilde köy ve konut evi olarak 271 bin hane sayısının inşasına başlanacağı yönünde bilgilere ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberce devlet millet el ele vererek zor günlerin üstesinden gelineceğini söyledi. Gaziantep'in demografik yapısını ve tarihi kimliğini koruyarak yeniden ve daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını belirten Recep Tayyip Erdoğan büyük medeniyetlere binlerce yıldır ev sahipliği yapan şehirlerin yaralarını sarmakla kalmayacaklarını vatandaşların geleceğine güvenle bakacak altyapıyı sağlayacaklarını ifade etti. Kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe sahip çıkıldığı zaman aşınmayacak engelin kalmadığını belirten Erdoğan konu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

İktidarın kısa zaman önce Elazığ depreminde Malatya'da ve oralarda aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarı ile yürüttüğü hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir imtihan karşısında kenetlenerek Türkiye'yi feraha kavuşturacaklarına inandığını söyledi.

Erdoğan daha önce yapmış olduğu açıklamalarda bilim insanlarının 6 Şubat 2023 tarihinde maruz kaldığımız felaketi karada yaşanan en şiddetli deprem olarak tarif ettiklerini hatırlattı. Depremin 3. gününde ve daha sonra yapılan ziyaretlerde bizzat yerinde yıkımın şiddetini gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş ve Hatay'ı tekrar ziyaret ettiklerini söyledi.

Millet ve devlet olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kış koşulları ve bölgenin genişliğinin ilk etapta çalışmaları zorlaştırsa da tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde depremle ilgili detaylı muhasebenin yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkarılması gereken derslerin olduğunun açık olduğunu söyledi. Özellikle 17 Ağustos Marmara depremi ardından atılan adımların ne kadar doğru olduğunu bu süreçte tecrübe ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merak edilenleri yanıtladı.