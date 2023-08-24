Öğrenciler, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile beraber büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler, hangi şehirlerde okuyacağını öğrendikten sonra kalacakları yerleri belirlemeye çalışıyor. Öğrencilerin konaklaması için en güvenli yer, KYK yurtları oluyor.

Farklı tiplerde KYK yurtları bulunuyor. Odalarda konaklayan kişi sayısı ve sunulan hizmetlere göre ücretler değişir. Bazı yurtların ücreti daha yüksektir. KYK tarafından öğrencilere burs ve kredi de verilir. Bu sayede öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürmesi daha kolay hale gelir. Öğrenciler yurtlarda konaklarken belli kurallara uygun olarak hareket eder. Bu sayede binlerce öğrencinin aynı yurtta kalması kolaylaşır. Yurtlarda kurallara uymayan kişilere çıkarma cezası verilir.

GÜNCEL KYK YURT ÜCRETLERİ

1. tip KYK yurtları için alınacak ücret tutarı: 840 TL

2. tip KYK yurtları için alınacak ücret tutarı: 920 TL

3. tip KYK yurtları için alınacak ücret tutarı: 1080 TL

4. tip KYK yurtları için alınacak ücret tutarı: 1170 TL

5. tip KYK yurtları için alınacak ücret tutarı: 1300 TL

6. tip KYK yurtları için alınacak ücret tutarı: 1480 TL

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ağustos ayının son haftasında başvuruların başlaması bekleniyor. Yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin sabıkalı olmaması ve hapis cezası almamış olması gerekir. Yurtlarda uluslararası öğrenciler de konaklayabilir.

Yurt başvurularının yanı sıra burs ve kredi başvuruları da öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kredi ve burs başvurularının Kasım ayında alınması bekleniyor. Şehit ve gazi çocuklarına yurtlarda, burs başvurularında öncelik tanınır. Başvurular, KYK internet sitesi üzerinden yapılır.

Sonuçlar da internet sitesi üzerinden açıklanır. Başvurular tamamlandıktan sonra ödemeler Ocak ayında başlar Lisans öğrencileri için 1250 TL burs verilir. Bu tutarın Ocak ayı itibarıyla artırılması bekleniyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için daha yüksek tutarda ödeme yapılıyor.