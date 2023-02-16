Miraç Kandili Ne Zaman, Yarın Kandil Mi, Ne Kandili?

Kandil günleri, İslam alemi için önemli zamanlar olmaktadır ve Miraç Kandili’nin ne zaman olduğu merak konusu olmuştur. Peki 17 Şubat 2023 kandil mi, ne kandili? İbadetleri de beraberinde getiren kandil günlerinde ne namazının kılınacağı da merak konusu oldu. Peki bugün kandil mi, 2023 Miraç Kandili ne zaman? Yılın ikinci Kandili için şubat ayının ortasına gelinmesi ile birlikte İslam alemi de çeşitli araştırmalarda bulundu.

“Yarın kandil mi?” sorusu Müslüman dünyasında yer aldı ve internet üzerinden bu sorunun yanıtı hakkında araştırmalar yapıldı. İslam aleminde kandil günleri önemli zamanlar arasında bulunmaktadır ve gece sonuna kadar kandil günleri dualar ve namazlar gibi ibadetlerle geçirilmektedir. Peki 17 Şubat 2023 ne kandili?

Konu hakkında yapılan araştırmalara göre 16 Şubat tarihinin kandil günü olmadığı ve kandil olarak idrak edilmeyeceği açıklandı. Ancak 17 Şubat tarihinde ise senenin ikinci kandilinin idrak edileceği belirtildi ve bu özel günde yapılabilecek olan ibadetler araştırıldı. Bu sene 17 Şubat tarihine denk gelen Miraç Kandili İslam alemi tarafından araştırma konusu oldu.

Miraç Kandili'nin araştırılması ile birlikte diğer kandil günleri de öğrenildi ve 6 Mart pazartesi gününde Berat Kandili'nin, 17 Nisan Pazartesi gününde Kadir Gecesi ve 26 Eylül Salı gününde ise Mevlit Kandili’nin idrak edileceği ifade edildi.

Kelime olarak yukarı çıkmak ve yükselmek anlamına taşımakta olan Miraç sözcüğü günün en çok araştırılan kelimeleri arasında yer aldı. Miraç Kandili, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Allah katına çıkışını ve göğe yükselişini ifade etmektedir. Miraç Kandili Recep ayının 27. gecesi olarak idrak edilir ve İslam alemi için çok önemlidir. Miraç Kandili Müslüman alemi için mühim bir yere sahiptir ve Müslümanlar bugünü çeşitli ibadetler ile geçirir. Miraç Kandili’nde eller semaya yükselir ve camiler dolup taşar.

Recep ayının 27. gecesinde akıllara yine Miraç Kandili nedir, Miraç gecesi ne oldu? sorusu gelecektir. Miraç Kandili Müslüman alemi için çok mühimdir ve hem önemi hem de anlamı sebebiyle bu mübarek gece çok verimli bir şekilde değerlendirilecektir. Miraç Kandili gecesi Recep ayının son günlerine gelinirken ibadetler ve dualar ile geçirilecektir. Peki Miraç Kandili nedir önemi nedir Miraç gecesinde ne oldu?

İslamiyet’te miraç ya da mirac Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) göğe yükselmesi vakası olarak bilinmektedir. Kelime olarak da Miraç yüksek çıkma anlamını taşır ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelir.

Kur'an'da Miraç olarak anılan bu yükselme olayı anılmaz fakat bu durum çok sayıdaki hadis de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mescid-i Aksa'dan göklere yükselip yüce Allah'tan vahiy alması olarak bilinir ve bu, rahmet ve hikmet dolu bir gecede gerçekleşir. Allah'a ortak koşmayan kişilerin sonunda cennete gireceklerinin ve günahlarının bağışlanacağının müjdesi Miraç'ın hediyesidir.