50-65 Yaş Arasındaki Emekli Olanları Dikkatine, Borçlarınız Varsa Cumhurbaşkanı Duyurdu ve Borçlarınızı Kapatacaksınız...

Emekli olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da bayramdan önce yapılan duyuru sonrasında bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilmeleri için kredi kullanabilecekleri, bankalar yayınlandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve emekli maaşı, hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu ile birlikte yüksek limitli krediler kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz bu parayı birlikte acil durumda paraya ihtiyacınızın olması durumunda bankalara borçlarımızın olması durumunda ve acil kredi ihtiyacı olmanız durumunda hemen kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli olarak verecekleri bu kredilerdeki şartlar uygun olan vatandaşları 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen internet ortamında sunuyor.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız size en yakın banka şubesine giderek zaman kaybetmeden internet sitesine giriş yapabilir, buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak emekli maaşınızın Ziraat Bankası'nda olması durumunda 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi detaylı bir şekilde onay alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden alınacak kredi onayı sonrasında banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu kredi imkanı sunulacak ve diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçları kapatılmaktadır.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de devlet destekli verilecek olan bu kredilere katılabilmeniz için maaşınızın şubesinde olması gerekiyor. Emekli maaşınız hangi bankada ise o bankadan başvuru yapmalısınız.