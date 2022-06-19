İş Bankası Nakit İhtiyacı Olan Kişilere 30.000 TL Ödeme Veriyor!

İş Bankası üzerinden yeni başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması durumunda gelir belgesiz olarak 30.000 TL'ye kadar kredi onayı alacağı yeni kredi kampanyası başladı.

İş Bankası son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirmeye devam etmektedir. Bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi kullanmak isteyen kişilere uygun faizlerle işlem yapılmaktadır.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredi almak isteyen kişilerin öncelikli olarak banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların İş Bankası üzerinden kredi alabilmeleri için 6 aylık sigorta geçmişi olması emekli olan kişilerin ise emekli maaşlarını İş Bankası şubelerinden alması veya maaş taşıması yapması gerekmektedir.

Banka hesabınızın olması durumunda ayrıca bankanın internet bankacılığı uygulaması olan İşCep uygulaması üzerinden de kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve diğer tüm bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat İşCep uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olup banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar gelir belgesiz 30.000 TL kredi başvurusu için İş bankası'nı tercih edebilir.

İş Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ve gelir belgelerini de yanında götürmeleri durumunda İş Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak bankadan kredi başvurusunda bulunabiliyor. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra şartları uygun olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlem yapmak için İş Bankası müşteri hizmetleri numarasını kullanabilir veya hesapları olması durumunda internet bankacılığı şifresini alarak iş cep uygulaması üzerinden kredi alabilir.

30.000 TL'ye kadar verilecek olan son kredi kampanyasında kişilerin Kredi notuna göre faiz oranı da uygulanmaktadır. Düşük faizlerle kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi puanınızın yüksek olması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. İş Bankası kredi kampanyaları ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek kredi hesaplaması yapabilmek ve bankanın faiz oranlarını öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan tüm işlemlerinizi halledebilirsiniz.