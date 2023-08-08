ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı sonuçlandı. Öğrenciler, tercihlerini yaptı. Bugün itibarıyla tercih süreci tamamlandı. Tercihlerini yapan öğrenciler, kayıtların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Aynı zamanda kayıt için hangi belgelerin gerektiği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Üniversite puanı belli olan öğrenciler, aldıkları puanla tercih yapabiliyor. Puanın yanı sıra tercih yapılırken sıralamanın da dikkate alınması gerekiyor. Öğrencilerin tercihlerini tamamladıktan sonra sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Kayıt sırasında istenen belgeler ve kayıt tarihleri merak ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları ilk olarak 28 Ağustos tarihinde başlayacak. Kayıtlar, 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. 1 Eylül’e kadar elektronik kayıtlanması gerekiyor Kayıt hakkı kazanmasına rağmen lisede bütünleme ya da tek ders sınavına girmesi gerekenler, geçici olarak kayıtlarını yaptırabilir.

Ancak adayların 29 Aralık tarihine kadar geçici mezuniyet belgelerini ilgili üniversiteye iletmesi gerekiyor. Bu sayede asıl kayıtlar, kolay bir şekilde yapılıyor.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Adayların başvuru sırasında diplomanın aslını ya da onaylı örneğini ibraz etmesi gerekiyor. Aday eğer diplomasını kayıtlı olduğu başka bir üniversiteye verdiyse bu durumda lise diploması, ilgili üniversiteden talep edilir. Kayıt sırasında talep edilmesi halinde fotoğraf da verilmelidir. Varsa kayıt ve harç ücreti de ödenir.

Her üniversitenin kayıt için talep ettiği belgeler değişebilir. Bu nedenle üniversite internet sitelerinden duyuruların takip edilmesi önemlidir. Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile beraber öğrenciler, üniversitelerin sayfalarını takip etmelidir. Kayıtlar, her bölüm ve okul için farklı günlerde yapılabilir.

Kredi ve yurt başvuruları, okul kayıtları tamamlandıktan sonra başlar. Geçen yıl 24 Ağustos tarihinde KYK yurt başvuruları başlamıştı. Kredi ve burs için başvurular, 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılmaya başlanmıştı. Başvuruların ne zaman başlayacağına dair net açıklama henüz yapılmadı. Öğrencilerin kayıt ve başvuru tarihlerini kaçırmamaya dikkat etmesi gerekiyor.