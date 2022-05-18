Üniversite Hayali Kuran Genç Kadın Cam Silerken Apartman Boşluğuna Düştü

Dün akşam saatlerinde Eskişehir'de meydana gelen olayda 25 yaşındaki Zeynep Kırlı isimli genç kadın evinin penceresinin camlarını silerken talihsiz bir olay sebebi ile apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. 3. katta bulunan evinin camlarını silmeye başlayan 25 yaşındaki Zeynep Kırlı isimli genç kadın evin penceresinden apartman boşluğuna düştü ve yaşamını yitirdi.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan Zeynep Kırlı isimli genç kadın gündemde yer aldı ve üzücü olay ile Türkiye'yi yasa boğdu. Eskişehir'de meydana gelen üzücü olay hakkında detaylı bilgilere öğrenildi ve Zeynep Kırlı’nın lise mezunu olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Bu sene, hayali olan üniversitede okumak için üniversite sınavlarına girmek adına hazırlık yaptığı öğrenilen Zeynep Kırlı isimli genç kadın hayatını kaybederek ailesini ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Üzücü olay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı olan Fatih Mahallesi'nde yaşandı ve 25 yaşındaki Zeynep Kırlı isimli genç kadının ailesi ile birlikte aynı evde oturduğu öğrenildi. 4. katlı olan apartmanın 3. katında yaşayan Zeynep Kırlı evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı fakat daha sonra apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Zeynep Kırlı’nın dengesini kaybettiği öğrenilirken 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştüğü öğrenildi ve üzücü haber gündemde yer aldı.

Zeynep Kırlı'nın apartman boşluğuna düşmesi sonrasında yakınlarına yapmış olduğu ihbar ile olay yerine sağlık ekipleri geldi ve genç kadının hayatını kaybettiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Savcılık ve polis incelemesi sonrasında genç kadının cansız bedeninin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı yönünde ifadeler kullanıldı.

Üniversiteye gitme hayali Kuran 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın cenazesinin kılınan namaz sonrasında gözyaşları eşliğinde toprağa verildiği öğrenildi ve cenazeye baba Levent Kırlı ile Zeynep Kırlı’nın çok sayıda yakını katılım gösterdi.