Teşkilat Dizisinde Yine Bir Oyuncu Ayrılığı Yaşandı

İkinci sezonu ile TRT1 ekranlarında yayın hayatına devam eden başarılı dizi Teşkilat son haftalarda art arda yaşadığı oyuncu vedaları ile gündemde adından söz ettiriyor. Projeden son olarak ünlü oyuncu Ezgi Şenler'in ayrılacağı bilgisine ulaşıldı ve bu konunun sebebi merak edildi. Arka arkaya yaşanan ayrılıkların sonraki sezonda nasıl gelişmelere gebe olacağı da merak konusu oldu ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi. Gerçekleşen bu ayrılıklar sonrasında seyirci kitlesinin önümüzdeki sezonda yepyeni bir teşkilat dizisi ile karşılaşacağı düşünülüyor.

Konu hakkında bilgilere ise gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinden ulaşıldı ve ünlü oyuncu Ezgi Şenler'in Teşkilat dizisinden ayrıldığı belirtildi. Ezgi Şenler bugüne kadar pek çok dizi rol almış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Fakat teşkilat dizisi ise Ezgi Şenler için çok önemli oldu ve oyuncu yeteneklerini sergileme fırsatı elde etti. Ünlü isim Teşkilat dizisinde başarılı bir ajan olan Pınar Gümüş isimli karaktere hayat vererek sevenleri ile buluşuyordu. Teşkilat isimli televizyon dizisi projesi sayesinde kariyer hayatında ilk kez çok farklı bir karaktere hayat veren Ezgi Şenler sergilediği performans ile beğeni topluyordu.

Teşkilat dizisi bu sezonda rakibi olan Kanal D dizisi Yargı isimli proje karşısında reyting sıralamasında ikinciliğe düşmüş ve kan kaybetmeye başlamıştı. Bunun yanı sıra son birkaç haftada diziye veda eden önemli isimlerin olması da dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. Ünlü oyuncu Ezgi Şenler’den önce Tuncer Salman isimli oyuncu da diziye veda etmişti. Tuncer Salman Teşkilat dizisinde Hakkı Dayı isimli karaktere hayat veriyordu ve Hakkı Dayı karakteri 45. bölümde ölerek diziye veda etmişti.

Daha öncesinde ise Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta ve Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu da Teşkilat dizisi ile yollarını ayırmıştı.