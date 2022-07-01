Unilever, Yerel Ben & Jerry'nin İşini İsrail Firmasına Satıyor

Çok uluslu tüketim ürünleri şirketi Unilever, Amerika Birleşik Devletleri markasının geçen yıl İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında ürün pazarlamasını durduracağını açıklamasının ardından, İsrail'deki Ben & Jerry'nin dondurma işini yerel lisans sahibine açıklanmayan bir ücret karşılığında sattı.

Çarşamba günü açıklanan yeni düzenlemeye göre, Ben & Jerry's dondurması, Yahudi yerleşim birimleri de dahil olmak üzere İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'daki tüm tüketicilere sunulacak.

Ben & Jerry's, ana şirketinin kararına katılmadığını ifade ederek, şirketin yasadışı olarak işgal edilen bölgelerde satılan Ben & Jerry'nin dondurmasından artık kâr etmemesine rağmen pozisyonlarının değişmediğini söyledi.

Şirket Twitter'da, "Dondurmamızın İşgal Altındaki Filistin Toprakları'nda satılmasının Ben & Jerry'nin değerleriyle tutarsız olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.

Ben & Jerry'nin Yahudi kurucuları, Ben Cohen ve Jerry Greenfield, artık markayı yönetmiyorlar, ancak yakın zamanda Black Lives Matter hareketine, LGBTQ+ haklarına ve seçim kampanyası finansman reformuna güçlü destekleriyle sosyal adalete bağlılıklarıyla tanınıyorlar.

Bölüm, ilerici nedenleri destekleyen ve aynı zamanda 2019'da İsrail yerleşimlerini kaldırma kararını tersine çeviren San Francisco merkezli Airbnb gibi İsrail'in Filistin topraklarını işgaline karşı tavır almaya çalışan tüketici markalarının karşılaştığı zorlukları vurguladı .

Uluslararası boykot, elden çıkarma ve yaptırımlar (BDS) hareketi , İsrail'in Filistin topraklarını işgaline verilen uluslararası desteği sona erdirmeyi amaçlıyor ve Filistinliler için özgürlük, adalet ve eşitlik ile İsrail'in uluslararası hukuka uymasını savunuyor.

Ancak İsrail, bu tür boykotların ayrımcı ve Yahudi karşıtı olduğunu söylüyor.

Çarşamba günü, İsrail dışişleri bakanlığı Ben & Jerry'nin anlaşmasını “büyük bir zafer” olarak nitelendirdi.

İsrail dışişleri bakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, “İster kamusal alanda, ister ekonomik alanda, isterse ahlaki alanda olsun, her alanda gayri meşrulaştırma ve BDS kampanyasıyla mücadele edeceğiz” dedi.

Geçen yıl İsrail , satış boykotunu "ahlaki olarak yanlış" olarak kınadı ve Unilever'in "ağır sonuçlarla" karşılaşacağını söyledi. Tüketim malları devi, Ben & Jerry'nin özerkliğini savundu, ancak İsrail'e “tamamen bağlı olduğunu” ve bu yılın sonuna kadar bir çözüm bulacağını söyledi.

Yeni sahibi, markanın uzun süredir İsrailli dondurma lisansı sahibi ve American Quality Products'ın sahibi olan Avi Zinger'dir. Zinger, işgal altındaki Batı Şeria'daki kararının ardından Ben & Jerry's'e şirketin 34 yıllık ilişkilerini yasadışı bir şekilde kestiğini söyleyerek dava açmıştı.

Unilever, "Yeni düzenleme, Ben & Jerry's'in mevcut lisans sahibinin tam mülkiyeti altında İsrail ve Batı Şeria'da İbranice ve Arapça adları altında satılacağı anlamına geliyor" dedi.