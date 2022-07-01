Hindistan'ın Udaipur Kentinde Binlerce Kişi Protesto Etti

Bir Hindu terzinin öldürülmesinin ardından ellerinde Hindu safranı bayrakları ve pankartlar taşıyan binlerce kişi, Hindistan'ın Udaipur kentinde yürüyüş yaptı ve birçok kişi onu öldürmekle suçlanan iki Müslüman için ölüm cezası istedi.

Polis, kuzeybatı Rajasthan eyaletinde dini şiddete yol açabileceği korkusuyla halka açık toplantıları yasaklamıştı. Ancak eyaletin güney kesiminde yaklaşık yarım milyonluk bir şehir olan Udaipur'daki yetkililer, Perşembe günü kısa bir yürüyüş yapılmasına izin verdi.

Kıdemli Rajasthan polis yetkilisi Dinesh MN gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşe yaklaşık 7 bin kişinin katıldığını ve yürüyüşün barışçıl bir şekilde geçtiğini söyledi.

Salı günkü şok edici cinayet üzerine Hindistan'ın başka yerlerinde protestolar düzenlendi ve bunlar da herhangi bir büyük olay olmadan geçti.

Federal müfettişler, çevrimiçi olarak iki video klip yayınlayan şüpheli katilleri sorguladılar; bunlardan biri, saldırganların dükkânında ölçüm yapmak için eğilirken terziyi başından ve boynundan keserken gösterdiğini gösteriyor.

İkinci videoda ise iki Müslüman erkek, terzi Kanhaiyalal Teli.

İki videonun doğruluğu teyit edilmedi.

İki adam ayrıca videolarında Başbakan Narendra Modi'ye karşı bir tehditte bulundular ve bu ayın başlarında Peygamber hakkında yaptığı açıklamalar iç ve dış öfkeyi tetikleyen Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) eski sözcüsü Nupur Sharma'yı ima etti .

“Babamın öldürülmesinin tek nedeni Nupur Sharma davasıydı. Kurbanın oğlu Yash Teli, Çarşamba günü AFP haber ajansına verdiği demeçte, o kadar da önemli bir şey değildi.

"Bu küçük mesele için babamı öldürmeleri mantıklı mı?" iki zanlının polis tarafından asılması veya öldürülmesi çağrısında bulundu.

Rajasthan'ın Baş Bakanı Ashok Gehlot, Udaipur'da gazetecilere verdiği demeçte, davanın toplumsal bir olaydan ziyade "terörizmle ilgili bir olay" olarak soruşturulduğunu söyledi.

Kurbanın evinin önünde duran Gehlot, polisin aile tarafından Teli'nin bir grup tarafından tehdit edildiği yönündeki iddialarını kontrol edeceğini söyledi.

Gehlot, sükunet çağrısında bulunurken, "Suçluların cezalandırılmasını sağlayacağız" dedi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, bir tweet'te Ulusal Soruşturma Dairesi'nin (NIA) Teli'nin "acımasız cinayeti" soruşturmasını devraldığını söyledi.

Shah, “Herhangi bir örgütün ve uluslararası bağlantıların katılımı kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır” dedi.

Çarşamba günü geç saatlerde, Pakistan dışişleri bakanlığından bir sözcü, bazı Hint medyasında şüphelileri Pakistan merkezli bir örgütle ilişkilendiren haberleri reddetti.