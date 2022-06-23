Umutsuz Genç Mülteci Libya Gözaltı Merkezinde Asılı Bulundu

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ain Zara gözaltı merkezinin yurtlarından birinde tavandan cansız bir şekilde asılı duran 19 yaşındaki bir cesedin resmi, ülkenin tutuklanmasının insani maliyetinin en son kanıtı.

Sudan'ın savaşın parçaladığı Darfur bölgesinden bir mülteci olan Mohamed Mahmoud Abdel Aziz'in, serbest bırakıldıktan ve iki hafta sonra tekrar tutuklandıktan sonra 5 Haziran'da kendini öldürdüğüne inanılıyor.

Libya'daki binlerce mülteci ve sığınmacı, akıl sağlıkları ve güvenlikleri için korkunç sonuçlar doğuran sonsuz gözaltı ve istismar döngüleri içinde mahsur kalmış, merkezlerde zavallı bir şekilde yaşıyor.

El Cezire'ye Ain Zara'nın içinden konuşan sığınmacılar, Abdel Aziz'in cesedinin yüzlerce kişiyle birlikte yaşadığı odada saatlerce asılı kaldığını söyledi.

Kimliğini korumak için adının değiştirilmesini isteyen başka bir Sudanlı sığınmacı Mustafa, El Cezire'ye Abdel Aziz'in cesedinin görüntüsünün merkezdeki tutuklular tarafından gizlice çekildiğini söyledi. Libya makamları daha sonra görüntünün yayılmasını önlemek için telefonlara el koydu ve onlarca kişi iade edilmedi.

Mustafa, gözaltı merkezinde mahsur kalan insanların gelecek için çok az veya hiç umut görmedikleri için giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi.

Beş aydır buradayız" dedi. “Mohamed bu seviyeye gelinceye kadar bundan bıktı ve [kendini öldürdü].”

Serbest bırakıldı, sonra tekrar gözaltına alındı

Abdel Aziz ve Mustafa , 10 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) dışında Libya'dan tehcir, koruma ve tahliye için barışçıl bir gösteri yaparken bir gece baskınında tutuklandılar .

O gün 600'den fazla kişi şiddetle tutuklandı ve gözaltına alındı. Protestolar , Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıların merkezi olan batıdaki Gargaresh kasabasında binlerce insanı yerinden eden ve en az 5.000 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan büyük bir baskıyı takip etti.

Abdel Aziz, UNHCR'nin desteğiyle Ain Zara'dan tahliye edilen 46'sı çocuk 99 sığınmacı grubunun bir parçası olarak 23 Mayıs'ta serbest bırakıldı.

Libya makamları tarafından tekrar yakalanmadan ve kısa bir süre sonra kendi hayatına son verdiğine inanılan merkeze geri götürülmeden önce muhtemelen günlerce sokaklarda geçirdi.

Mustafa, “Ona 500 dinar (104 dolar) verildi, ancak kalacak bir oda kiralamak yeterli değildi” dedi. "UNHCR, size barınma konusunda yardımcı olamayacaklarını söyleyen bir kağıt imzalatıyor."

UNHCR, Al Jazeera'ya yaptığı yazılı açıklamada, "genç sığınmacının trajik ölümüyle üzüldüğünü" söyledi. Tahsis edilen yardımın toplamını doğrulamadı, ancak gencin “kentsel programlarımız aracılığıyla farklı taksitler halinde nakit yardım aldığını” söyledi.

Ajans, transfer için onay formunun bir kopyasını sağladı ve şu ifadelere yer verdi: “UNHCR barınma sağlamaz VEYA barınma ayarlayamaz.”

22 Mayıs itibariyle BMMYK, Libya genelinde gözaltı merkezlerinde 2,772 kişinin tutulduğunu tahmin ediyor.

Ajans, desteğiyle serbest bırakıldıktan sonra kaç kişinin yeniden tutuklandığını takip etmediğini söyledi.

Libya makamları yorum taleplerine yanıt vermedi.

Küçük gözetim

Uluslararası Af Örgütü'nün Libya ve Mısır kampanyacısı Hussein Baumi, Libya'daki Al Jazeera gözaltı merkezlerinin, UNHCR ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların giderek daha az gözetim altında çalıştığını söyledi.