Almanya Tarafından Finanse Edilen Soruşturma 'Örtbas' Çıktı

El Cezire'nin Soruşturma Birimi (I-Unit) tarafından özel olarak elde edilen bir dizi ses kaydı, görüntü ve sızdırılmış belge, Demokratik Cumhuriyet'teki Kahuzi-Biega Ulusal Parkı'ndaki cinayet raporlarına yönelik Alman hükümeti tarafından finanse edilen bir soruşturmanın başarısızlıklarını gösteriyor gibi görünüyor.

Park muhafızları ve Kongolu askerlerin 2019 ve 2021 yılları arasında Batwa Yerli topluluğunun üyelerini parkta öldürdüğü iddialarını araştıran Soruşturma Komisyonu, 1 Haziran'da yaygın bir vahşet yaşanmadığını bildirdi.

Soruşturma, Londra merkezli insan hakları örgütü Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) tarafından yayınlanan bir raporun , Yerli Batwa halkını parktaki anavatanlarından kovmak için ölümcül bir kampanyayı belgelemesinin ardından Nisan ayında başlatıldı.

Raporda, Batwa Yerli topluluğunun en az 20 üyesinin, park muhafızlarından oluşan "ortak birlikler" ve Kongolu askerler tarafından üç şiddetli saldırı dalgasında öldürüldüğü sonucuna varıldı.

MRG raporunu yazan bir araştırmacı ve gazeteci, rapor yayınlandığından beri silahlı adamların onları öldürmek için gönderildiğine dair bir ihbar aldıktan sonra saklanmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Gazeteci Robert Flummerfelt tarafından elde edilen ve özel olarak I-Unit ile paylaşılan bir dizi fotoğrafta, park muhafızları ve Kongo askerleri tarafından iddia edilen saldırılar sonrasında parktaki köylülerin cesetleri görülüyor.

Fotoğraflar, Flummerfelt'in Temmuz 2019 ile Aralık 2021 arasında şiddetli baskınlar olduğunu söylediği şeylerin ardından parkta ölümcül bir şekilde vurulup bıçaklanmış gibi görünen birkaç kişiyi gösteriyor.

Al Jazeera'nin bağımsız olarak doğrulayamadığı görüntüler, gövdesine bir dizi derin pala darbesiyle sakatlanmış gibi görünen bir cesedi de gösteriyor.

Gazeteci Robert Flummerfelt, park muhafızlarının ve Kongolu askerlerin, bölgeyi yabancı korumacılar ve yabancı turistler için daha çekici hale getirmek için Yerli toplulukları parktan kovmak için koordineli bir kampanyanın parçası olarak baskınlar düzenlediğine inandığını söyledi. En az 20 köylünün öldürüldüğünü ve Batwa kadınlarının toplu tecavüze uğradığını iddia ediyor.

Fonlarının çoğunu Alman hükümetinden alan Kahuzi-Biega Ulusal Parkı, kritik tehlike altındaki doğu ova gorillerine ev sahipliği yapıyor ve DRC'nin en önemli turistik mekanlarından biri.

Parktaki olaylarla ilgili tartışmalar 1 Haziran'da, iddia edilen cinayetlerle ilgili olarak Alman hükümeti tarafından finanse edilen Soruşturma Komisyonu'nun Flummerfelt'in iddialarını reddetmesi ve park korucularının ve Kongolu askerlerin yaygın bir vahşet işlemediğini tespit etmesiyle tırmandı.

Komisyon, park muhafızlarının kendilerini "silahlı" Batwa köylülerine karşı savunmaya zorlandıklarını ve bazı Batwa'ların park muhafızları ile kaçak avcılar arasındaki çatışmalarda "canlı kalkan" olarak kullanıldıklarında çapraz ateşte öldürüldüğünü söyledi.