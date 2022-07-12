Ulusal Amblem: Yeni Parlamentodaki Vahşi Aslan Heykeli Kaşları Kaldırdı

6,5 m (21 ft 3 inç) uzunluğundaki alçı, dairesel bir disk üzerine arka arkaya monte edilmiş dört Asya aslanı gösterir.

Ancak MÖ 250'ye dayanan eski bir Hint heykelinden uyarlanan yeni heykel, birçok kişinin dikkatini çekti.

Eleştirmenler, aslanlara bir makyaj yapıldığını ve yeni "vahşi" görünümün orijinal tasvirlerinden ayrıldığını söylüyor.

Bay Modi, Pazartesi sabahı, yeni parlamento binasının merkezi fuayesinin tepesinde, 9.500 kg (20.943 pound) ağırlığındaki oyuncu kadrosunu gösteren bir açılış videosunu paylaştı.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, MÖ 250 yılında İmparator Ashoka tarafından dikilen birkaç sütundan birinin üzerine yer alan ve Aslan Başkenti Ashoka'dan uyarlanan Hindistan'ın ulusal ambleminin yerleştirilmesinin, Hindistan'ın sömürgesizleştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı, yeni oyuncu kadrosundaki aslanların tavırlarının orijinal tasvirden önemli ölçüde farklı olduğuna ve "hayırsever ve asil" görünmek yerine artık "hırladı" olduğuna dikkat çekti.

Hâlâ yapım aşamasında olan yeni parlamento binası, hükümetin Delhi'deki eski sömürge hükümet binalarını modernize etmek için yaptığı 200 milyar rupilik (2,7 milyar dolar; 2 milyar sterlin) planının bir parçası.

Muhalefet partileri, hükümeti projenin maliyeti ve estetiği nedeniyle eleştirdi.

Muhalefetteki Hindistan Komünist Partisi (Marksist) lideri Sitaram Yechury Pazartesi günü, Başbakan Modi'nin ulusal amblemi açmaya katılımının, Bay Modi tarafından temsil edilen yürütme organları arasındaki güç ayrımını "yıktığı" için anayasayı ihlal ettiğini söyledi.

Bay Yechury ayrıca başbakanı etkinlikte bir puja - Hindu dini töreni - gerçekleştirdiği için eleştirdi. Muhalefet partileri de açılışa davet edilmediklerini söylediler.

Yeni parlamento binasının, ülkenin 75. bağımsızlık yılını kutlamaları için Ağustos 2022'ye kadar tamamlanması bekleniyordu. Ancak yetkililer daha sonra binanın sadece Ekim ayında tamamlanacağını söyledi.