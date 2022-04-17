Ukrayna'ya Gönderilen Silahlar Neden Yeterli Olmayabilir?

Ukrayna, Rusya'nın işgalini durma noktasına getirerek dünyayı şaşırttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayı sonlarında ordusuna komşusuna saldırma emri verdiğinde dünyanın çoğu dehşete düştü. Yeni profesyonel Rus ordusunun kapsamlı ilerlemeler kaydetmesi bekleniyordu, etkinliği konusundaki itibarı henüz kazanılmadı, ancak varsayıldı.

Bununla birlikte, Ukrayna direnişi beklenenden çok daha güçlüydü ve Rus zırhlı sütunları sadece durdurulmakla kalmadı, aynı zamanda Ukrayna'nın sahip olduğu silahları en büyük etkiye, kendisini büyük bir enerjiyle savunma taahhüdüne, Rusya'yı ve dünyayı şaşırtacak şekilde kullanması nedeniyle birçok durumda imha edildi. O zamandan beri Ukrayna, Avrupa ve ABD'den silah yağarken bir silah seli gördü.

Savaşın başlangıcında Ukrayna, Fransa'nınkinden biraz daha büyük bir orduya sahipti. İyi eğitilmiş, esas olarak T-72 ve T-80 tankları, S-300 hava savunma füze bataryaları ve Sukhoi ve MiG savaş uçaklarının bir karışımı gibi Sovyet miras silahlarıyla donatılmıştı.

Ukrayna'nın birçok başarısına, Rusya'nın cansız ilerleyişinin durmasına ve Ukrayna'nın hava sahasını Rus jetlerine reddetmesine rağmen, çatışmanın Ukrayna'nın silah envanteri üzerindeki yıpranması kaçınılmazdı.

Ukrayna'nın hayatta kalması ve bir sonraki Rus saldırısına üstün gelmesi için ağır silah akışına ihtiyacı olacak. Rusya'nın itibarı paramparça olmuş durumda, ordusu artık beceriksizlik ve vahşet için bir yan kelime. Putin, yaklaşan saldırıya odaklanmak için sınırlarının ötesindeki silahları ve birlikleri bir araya getirdi. Çeçenya ve Suriye'deki acımasız taktikleriyle ünlü General Aleksandr Dvornikov'un terfisi, şimdi bu savaşın bir sonraki aşaması için Rus kuvvetlerinin komutasında olduğu anlamına geliyor.

Rusya, Belarus'ta konuşlanmış birliklerinin ve zırhlarının çoğunu transfer etti ve kuvvetlerini dağıttı, böylece Donbas ana hedef olan Ukrayna'nın doğusuna odaklandı. Kuzeyde Harkov yakınlarında, güneyde Mariupol yakınlarında Rus askeri yoğunlaşmaları ve şimdi doğuda büyük yoğunlaşmalarıyla, Rusya'yı geri tutan Ukrayna mekanize birlikleri kuşatılma ve kesilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ukrayna'nın neye ihtiyacı var ve ne gönderiliyor?

Yaklaşan saldırı göz önünde bulundurulduğunda ve altı hafta boyunca endüstriyel düzeyde bir çatışmaya girildiğinde, Ukrayna'nın ağır silah sistemlerine olan ihtiyacı akut. Listenin başında, Avrupa Birliği ve ABD'nin sağlamakta isteksiz olduğu bir şey olan savaş uçakları var.

AB ve ABD, Ukrayna'nın umutsuzca ihtiyaç duyduğu MiGs ve Sukhoi jetlerini hala işleten Doğu Avrupa'daki ülkelere yaklaştı. Anlaşmalar, ne Rusya'nın komşuları ne de Batı, Ukrayna çatışmasının yayılmasını ve muhtemelen NATO'yu da içeren, nükleer silah kullanma potansiyeli herkesin zihninde sıkı bir şekilde bulunan daha geniş bir savaş haline gelmesini istemediği için başarısız oldu.

Şimdiye kadar gönderilen silahlar savunma niteliğindedir. Slovakya, Rus hava saldırılarını uzak tutmak için Ukrayna'ya S-300 füze bataryaları sağladı. Rus jetlerinin artık radar örtüsünün altında uçması gerekiyor, çünkü Ukrayna'nın hava savunma ağı çok çalışıyor ve Rusya'nın kayıpları savaşın ilk günlerinde ağırdı.

Alçaktan uçan Rus savaş uçakları, Birleşik Krallık tarafından gönderilen Skystreak ve ABD tarafından gönderilen Stinger gibi omuzdan fırlatılan hava savunma sistemleri için kolay bir av haline geldi.