Ukrayna'nın Yeni Savaş Dili

Bu, J R R Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ortaya çıkan ağız kokusu ve şekilsiz yüzleri olan kötü Lord Sauron destekçileri ırkına bir gönderme değildir.

Bu, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın resmi bir raporundan bir satır ve üst düzey yetkililer, ordu ve medya tarafından kullanılan sürekli genişleyen savaş zamanı sözlüğünün bir parçası.

Alt metin basittir - özellikle de askerleri öfkelendirerek sivillerin öldürülmesi, ayrım gözetmeyen bombardıman veya seyir füzelerinin ters gitmesiyle ilgili üzücü raporlardan sonra.

"Onlar orklar çünkü onları insan olarak görmüyoruz," diyor Kiev'de bir satış memuru olan Tetiana Chursina, ikinci kuzeni Bucha'nın Kiev banliyösündeki bodrum katında haftalarca geçirdi, El Cezire'ye verdiği demeçte.

Rus birlikleri 'rashists' olarak etiketlendi

"Rashist", Rus birliklerini tanımlamak için sıklıkla kullanılan başka bir sıfattır.

Neolojizm "Rus", "ırkçı" ve "faşist"i birleştirir ve eski Sovyetler Birliği'nde büyüyenler için hemen anlaşılabilir.

"Faşist" terimi, Benito Mussolini'nin İtalya'daki rejimine atıfta bulunsa da, SSCB'de, çoğunlukla ordusu ve müttefikleri II. Dünya Savaşı sırasında Ukrayna'nın çoğunu işgal eden Alman Nazilerini ifade ediyordu.

Bazı Sovyet karşıtı Ukraynalılar Nazilerle işbirliği yaptı ve Sovyet sonrası hükümetler tarafından aslanlaştırıldı - Kremlin dostu medyanın odaklandığı hamleler.

Çünkü Vladimir Putin'in Rusya'sında, bazı gözlemcilerin abartılı bulduğu Sovyet Moskova'nın Nazizm'i yenmedeki rolüne dair Kremlin onaylı hikaye, resmi dogmanın bir direği haline geldi.

Her iki taraf da Alman askeri terimlerini aşağılayıcı hakaretler olarak kullanıyor.

Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'i, Rusça konuşan Yahudi bir ailede büyümesine ve büyükbabasının Holokost sırasında ailesini kaybetmesine rağmen, alışkanlıkla "Nazi" olarak adlandırıyor.

Ukraynalılar, işgal altındaki bir kasabanın Rusya tarafından atanan bir belediye başkanına, işgal altındaki bir bölgenin satraplığı için Almanca bir terim olan "Gauleiter" diyebilir veya bir işbirlikçiye "Polizei", polis için Almanca diyebilirler.

Ancak Ukrayna'nın savaş zamanı dili, Almanca veya Tolkien'in nesrinin kullanımının çok ötesine geçti.

Ukraynalı liderler, yetkililer ve askeri yetkililer, bir bilgi savaşında kitle iletişim araçları ve halkla yeni ve etkili yollarla iletişim kuruyor.

Bunu yaparken, Komünist liderlerin monoton, saatlerce süren konuşmalarla dinleyicilerini sıktığı Ukrayna'nın Sovyet geçmişinden kopuyorlar.

Bölgesel yetkililer merkezi bir bilgi rolü oynamaktadır

Bugünlerde Ukraynalı belediye başkanları, valiler ve savunma yetkilileri bir Telegram, Twitter veya Facebook hesabına sahipler ve Kiev'deki üst düzey yetkililerin onayı olmadan izleyicileri kendi yetki alanlarındaki gelişmeler hakkında hemen bilgilendiriyorlar.

Ukraynalılar yayınlarına, canlı yayınlarına ve videolarına güveniyor ve samimiyetlerini takdir ediyorlar.

Zelenskiy'nin yardımcısı Oleksiy Arestovych gibi yeni ulusal yıldızlar var.

Arestovych, işgalin ilk gününden beri günlük basın toplantılarına ev sahipliği yapıyor.

İyimser, yatıştırıcı ve alaycı brifingleri onu "tüm Ukrayna'nın psikoterapisti" yaptı ve adını taşıyan "yatıştırıcı haplar" reklamını yapan bir meme internette dolaşıyor.

Ve Arestovych bir şeyi inkar edemediğinde veya onaylayamadığında, mesajını iletmek için başka yollar kullanır.

1 Nisan'da bir patlama, Ukrayna sınırındaki ve askeri üslere ve depolara ev sahipliği yapan batı Rus şehri Belgorod'u sarstı. Dev bir yakıt deposunu yok etti ve yaygın olarak Ukrayna'nın füze saldırısına atfedildi.

"Belki, birinin yanlış yerde sigarası vardı?" Arestovych dedi ve göz kırptı.