Moskova Birlikleri Azovstal Fabrikasına Ateş Açtı

Rusya, Mariupol'un genişleyen Azovstal çelik fabrikasında Ukrayna birlikleri tarafından benimsenen saldırı pozisyonlarına saldırdığını söyledi.

Mariupol'dan tahliye edilen ve çoğu Pazar günü çelik fabrikalarından çıkarılan 100'den fazla sivili taşıyan bir konvoy, Ukrayna'nın elindeki Zaporizhzhia şehrine ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "bazı yabancı devletlerin ve uluslararası örgütlerin düşmanca eylemlerine" yanıt olarak yeni misilleme yaptırımları hakkında bir kararname imzaladı.

Transdinyester, Ukrayna'yı bomba yüklü insansız hava aracını uçurmakla suçluyor

Ayrılıkçı Moldova bölgesi Transdinyester hükümeti, Ukrayna güçlerini bölgedeki yayın tesislerini yok etmeye çalışmakla suçladı.

Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uzmanlardan gelen bilgilere göre, tehlikeli kargoya sahip drone Ukrayna tarafında başladı" denildi.

Açıklamada, dronun imha edildiği belirtildi.

Çatışmaların başlamasından bu yana 400.000'den fazla Ukraynalı Almanya'ya kaçtı

İçişleri Bakanlığı, Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'dan 400.000'den fazla mültecinin Almanya'ya girdiğini söyledi.

Alman makamları, Rus tanklarının 24 Şubat'ta sınırdan geçmesinden bu yana 180.000'i çocuk olmak üzere 400.632 mültecinin geldiğini kaydetti.

Fransa'nın Macron'u, Rusya'nın Ukrayna'nın gıda ihracatına uyguladığı ambargoyu kaldırmaya yardım etmeyi teklif etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın gıda ihracatına uyguladığı ambargonun kaldırılmasına yardımcı olmak için uluslararası kuruluşlarla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Elysee ofisi, Macron'un Donbas ve Mariupol'daki durumdan derin endişe duyduğunu söyledi. Macron'dan yapılan açıklamada, "Rusya'yı bu yıkıcı saldırıya son vererek BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak uluslararası sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdım" denildi.

Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki fabrikasına düzenlediği saldırıda en az 10 kişi öldü:

Donetsk bölgesi valisi Pavlo Kyrylenko, Telegram'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Avdiivka kentindeki bir kok fabrikasına yapılan Rus saldırısında en az 10 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını söyledi.

Kurbanların sayısının artabileceği konusunda uyardı.

Ukraynalı savcı, Rus birliklerini tecavüzü bir savaş taktiği olarak kullanmakla suçluyor

Ukrayna Başsavcısı, Rus güçlerini tecavüzü bir savaş taktiği olarak kullanmakla suçladı ve Putin'i "21. yüzyılın başlıca savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

Kiev yakınlarındaki harap olmuş Irpin kasabasını ziyaret eden İrna Venediktova, Ukrayna'nın Moskova birlikleri tarafından tecavüz, işkence ve diğer şüpheli savaş suçları iddiaları hakkında bilgi topladığını söyledi.

Tecavüzün savaşta kasıtlı bir Rus stratejisi olup olmadığı sorulduğunda, bir basın toplantısında, Ukraynalı sivilleri korkutmayı ve ülkeyi teslim olmaya zorlamayı amaçlayan bir "strateji" olduğundan "emin" olduğunu söyledi. Tecavüz iddialarıyla ilgili özel bir ayrıntı vermedi.

Rusya, sivilleri hedef aldığını defalarca reddetti ve güçlerinin savaş suçları işlediği iddialarını reddetti.