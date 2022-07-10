Güney Afrika'da Bir Barda Toplu Ateş Sonucu 14 Kişi Öldü

En az 14 Kişi, bir kütle çekim Johannesburg yakınlarındaki Soweto İlçedeki bir barda öldürüldü, polis pazar söyledi.

Gauteng polis komiseri Polis Teğmen Elias Mawela, dokuz kişinin de silah yaraları nedeniyle hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

Teğmen Mawela, Cumartesi ve Pazar günleri bir gecede yapılan çekimden sonra, "Sabahın erken saatlerinde, 12: 30civarında (10: 30 pm GMT) çağrıldık" dedi.

"Olay yerine geldiğimizde 12 kişinin öldüğü doğrulandı" dedi.

Mawela, 11 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, ancak ikisinin daha sonra öldüğünü ve geçiş ücretini 14'e çıkardığını söyledi.

Mawela, olayın gece yarısından kısa bir süre sonra, silahlı adamların Orlando'daki Nomzamo gayri resmi yerleşimindeki bir kulüpte eğlenmekte olan revelilere ateş açmasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Bir polis bildirisinde, "Tüfekler ve 9 mm'lik tabancalarla donanmış bir grup adam meyhaneye girdi ve içeride oturan patronlara rastgele ateş etmeye başladı" dedi.

Olay yerindeki yerel gazetecilere verdiği demeçte, "Şimdilik, saldırının nedeni hakkında ayrıntılarımız yok, ancak soruşturmalar ilerledikçe daha fazla bilgi alacağımızı umuyoruz" dedi.

Saldırganların yüksek kalibreli silahlar kullandığını ve görünüşe göre rastgele ateş ettiğini söyledi.

Olay, Eastern Cape eyaletindeki Doğu Londra kentindeki bir gece kulübünde 22 gencin trajik ölümünden iki hafta sonra meydana geldi.

Bar, Johannesburg'un en büyük ilçesi olan Soweto'nun Orlando bölgesinde, şehrin güneybatısında yer almaktadır.

Polis, failleri bulmak için bir avın sürdüğünü söyledi.

Saldırı, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk soruşturmasını görmezden geldiği gerekçesiyle hapse atılmasının tetiklediği ölümcül ayaklanmaların patlak vermesinin bir yıllık yıldönümünü kutlayan 8 Haziran 2022'nin ardından gerçekleşti.

Şiddet, Zuma'nın memleketi KwaZulu-Natal ve Güney Afrika'nın ekonomik üretiminin yarısını oluşturan en kalabalık iki il olan Gauteng'e yayıldı ve 300'den fazla can aldı.

Şiddet, apartheid'in sona ermesinden bu yana en büyük huzursuzluğa tırmandı ve Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı "ayaklanma" girişimi olarak etiketlemeye teşvik etti."