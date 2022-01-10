SGK’da 6 Ay Sigortası Olanların Dikkatine! 100.000 TL Olarak Yapılacak Ödeme, 3 Ay Boyunca Geri Ödemesiz

SGK’da 6 aylık sigortası olanlara müjde geldi! SGK üzerinde 6 ay sigortası bulunanlar 100.00 TL ödeme alabilecek. Bu ödemeler 3 ay geri ödenmeyecek şekilde verilecek. 100.000 TL’ye kadar nakit ihtiyacı buluna kişiler 6 aylık SGK sigortası bulunmaları halinde hemen başvuruda bulunabiliyorlar.

Son dönemde kamu bankaları sürekli olarak yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile tercih edilmektedir. Bankalar düşük faizli kredi kullanımını yalnızca bireysel müşterileri için değil aynı zamanda ticari müşterileri için de gerçekleştirmektedir. Acil nakit ihtiyacı yaşanması durumu için sürekli olarak düşük faizli yüksek vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası gerçekleştirilen kamu bankaları vatandaşın takdirini kazanmıştır. Bu son dakika kampanyası Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ortak bildirisiyle yayınlandı.

Yüz bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için sigortalı olarak aynı işyerinde 6 aydır çalışmaları şartı bulunmaktadır. Eğer şartlar mevcutsa en yakın Ziraat Bankası, BakıfBank veya Ziraat Bankası şubesine gidilerek 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirilebilir.

Ziraat Bankası Tarafından 100.000 TL’ye Kadar Nakit Ödemesi Gerçekleşiyor

Ziraat Bankası ile 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmekte. İhtiyaç ve borçlar için kullanılabilecek bu krediden yararlanmak için başvuruda bulunmanız şarttır. Ziraat Bankası müşterisi olmayan kişiler şubeye giderek başvuru gerçekleştirebiliyor. Başvuru sırasında başvuruda bulunacak kişilerin yanında kimlik belgesi ve gelir belgesinin bulunması gerekmekte. Ziraat Bankası müşterileri ihtiyaç kredisi kampanyasından mobil uygulama üzerinden başvuru yapabiliyor.

VakıfBank Tarafından 100.000 TL’ye Kadar Nakit Ödemesi Gerçekleşiyor

En yakın VakıfBank şubesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunurken yanınızda kimlik ve gelir belgesinin bulunması gerekmektedir. Kredi notu düşük vatandaşlar da bu kredi kampanyasından faydalanabilmekte.

Halkbank Tarafından 100.000 TL’ye Kadar Nakit Ödemesi Gerçekleştiriliyor

Çalışanların yanında emekliler de Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Maaşını bu banka üzerinden alan vatandaşlar gelir belgesi olmaksızın 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvuru gerçekleştirilebilmekte. Kampanya detaylarını merak edenler için Halkbank resmi internet sitesi üzerinden ayrıntılı bilgi paylaşımı yapılmaktadır.