Ukraynalı Zelenskiy, Rusya'nın Paskalya Ateşkesini Reddettiğini Söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya hükümetinin Ortodoks Paskalya bayramları nedeniyle ateşkes çağrılarını reddettiğini söyledi.

"Ne yazık ki, Rusya Paskalya ateşkesi kurma önerisini reddetti. Bu, bu devletin liderlerinin en neşeli ve önemli bayramlardan biri olan Hıristiyan inancına gerçekte nasıl davrandıklarını çok iyi gösteriyor, "dedi Zelenskiy, Perşembe günü yaptığı günlük akşam konuşmasında.

"Ama umudumuzu koruyoruz. Barış için umut, yaşamın ölümün üstesinden geleceği umudu" diye ekledi.

Rusya ve Ukrayna'daki en büyük dini grup olan Ortodoks Hıristiyanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta komşu ülkeye asker gönderme emrinden bu yana iki ay süren Paskalya'yı Pazar günü kutluyor.

Zelenskiy'nin hangi ateşkes önerisinden bahsettiği hemen belli olmasa da, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu hafta Kutsal Hafta boyunca sivillerin tahliye edilmesine ve zor durumdaki bölgelere insani yardım ulaştırılmasına izin vermek için dört günlük bir ateşkes çağrısında bulundu.

Ayrı olarak, Ukraynalı kiliseler ve dini topluluklar birliği de Paskalya tatili önerdi. Ukrayna Ortodoks Kilisesi başkanı da Ukraynalıları Rus bombardımanından korkarak gece Paskalya ayinlerinden vazgeçmeye çağırdı.

BM'nin çağrısına yanıt veren Moskova'dan bir elçi, Rusya'nın insani koridorlar oluşturmayı teklif ettiğini, ancak Ukrayna'nın bunları kullanmadığını veya kötüye kullandığını söyleyerek "biraz şüpheci" olduğunu söyledi.

Ancak Ukraynalı yetkililer defalarca Rusya'yı bu tür güvenli rotalar oluşturma çabalarını engellemekle ve bunların uygulanmasını engelleyen ateşkes ihlalleriyle suçladı.

Ukrayna ordusu, Perşembe günü, Kherson bölgesindeki işgal altındaki köylerden Dnipro'ya planlanan bir insani koridorun, Rus kuvvetlerinin sürekli bombardımanı nedeniyle devam etmediğini söyledi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, güneydeki liman kenti Mariupol'dan planlanan bir insani koridor hakkında benzer yorumlar yaptı.

Perşembe günü geç saatlerde Telegram'da "Bombardıman toplama noktasının yakınında başladı ve bu da koridorun kapanmasına neden oldu" dedi. Bununla birlikte, Çarşamba günü Mariupol'dan Zaporizhzhia bölgesine 79 sivili taşımak için dört otobüslü bir konvoya izin verildiğini de sözlerine ekledi - bu gelişmenin kendisine "umut" verdiğini söyledi.

Putin Perşembe günü, Mariupol'un haftalarca süren acımasız bombardımandan sonra "özgürleştirildiğini" ilan etti ve birliklerine, teslim olmak ya da ölmek için daha önceki bir ültimatomu reddederek, Ukrayna kuvvetlerinin dayandığı dev bir çelik fabrikasını ablukaya almalarını emretti.

Putin'in Mariupol'daki zafer ilanı sorulduğunda, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bunun "iyi yıpranmış oyun kitaplarından daha fazla dezenformasyon" olduğunu söyledi.

Bir zamanlar 400.000 kişiye ev sahipliği yapan Mariupol, sadece Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta işgal etmesiyle başlayan savaşın en yoğun savaşını değil, aynı zamanda en kötü insani felaketini de gördü.

Ukrayna, şehirde on binlerce sivilin öldüğünü tahmin ediyor. BM ve Kızıl Haç, sivil ölü sayısının en az binlerce olduğunu söylüyor.