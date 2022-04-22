ABD'nin Ukrayna İçin Yeni İnsansız Hava Araçları Hakkında Bildiklerimiz

ABD, Rus kuvvetlerinin bu hafta bölgede tam kapsamlı bir saldırı başlatmasının ardından, Ukrayna kuvvetleri tarafından ülkenin doğusunda kullanılacak en son askeri yardım paketinin ayrıntılarını açıkladı.

800 milyon dolarlık yeni yardım paketi, Phoenix Ghost olarak adlandırılan yeni bir insansız hava silahları sistemi veya drone içeriyor.

Pentagon sözcüsü John Kirby, ABD'li bir şirket olan Aevex Aerospace tarafından üretilen insansız hava araçlarının, Ukrayna'nın doğusunda, Donbas olarak bilinen bölgenin düz ve açık arazisindeki mücadele için özellikle uygun olduğunu söyledi.

Kirby, Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, "Spesifikasyonlara girmeden, ancak bu dronun yapabileceği şeyler, bu tür bir araziye kendini iyi ödünç veriyor" dedi.

"Sanırım sadece bu noktada bırakacağım. Ancak amacı Switchblade'inkine benziyor ... temelde tek yönlü bir drone, bir saldırı drone. Ve aslında bunun yapmak için tasarlandığı şey bu. "

Türk Bayraktar TB2 ve ABD yapımı Switchblade gibi insansız hava araçları, Ukrayna kuvvetlerinin Rus işgaline karşı savunmasında şimdiye kadar kilit bir rol oynadı.

Phoenix Ghost dronları hakkında, menzilleri ve hassas yetenekleri de dahil olmak üzere başka bir şey bilinmemektedir.

Ancak Kirby, henüz Ukrayna'ya teslim edilmeyen dronların yerleşik kameralarla donatıldığını söyledi.

"Tabii ki, gördüklerinin bir görüntüsünü size vermek için de kullanılabilir. Ancak asıl odak noktası saldırıdır" dedi.

Yetkili, sistemlerin Rusya'nın 24 Şubat'ta komşu Ukrayna'yı işgalinden bu yana geliştirilmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

"Ancak bu gelişmeyi, Doğu Ukrayna'da taktiksel nitelikte insansız hava sistemleri için Ukrayna'nın gereksinimlerine uygun şekilde hareket ettirmeye devam edeceğiz" diye ekledi.

Pentagon, Hayalet dronların eğitiminin Switchblade'deki eğitime benzer olacağını söyledi, ancak eğitim planları hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı veya yeni sistemde kaç Ukraynalının eğitileceğini söylemedi.