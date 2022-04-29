Ukraynalı Zelenskiy, Putin'in De Katılacağı G20 Zirvesine Davet Edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ev sahibi ülke Endonezya'nın liderine göre, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in katılacağı Kasım ayındaki G20 zirvesine davet edildi.

Cumhurbaşkanı Joko Widodo, "Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i G20 zirvesine katılmaya davet ettim" diyerek, Batı'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak etkinlikten men etme baskısının ardından bir uzlaşmaya varıldığını öne sürdü.

Putin, Widodo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Bali adasında gerçekleşecek zirveye katılacağını doğruladı, Endonezya cumhurbaşkanı canlı yayınlanan bir konuşmada söyledi.

Bu arada, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın bu yıl Endonezya'daki G20 zirvesine hazırlanırken, Putin'in şahsen mi yoksa sanal olarak mı katılacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Rusya G20 üyesi, Ukrayna ise üye değil.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana, şimdi dokuzuncu haftasında olan Endonezya, Rusya'yı zirveden dışlamak için ABD liderliğindeki Batılı ülkelerden gelen şiddetli baskıyla karşı karşıya kaldı.

Ancak Endonezya hükümeti, ev sahibi olarak tarafsız kalması gerektiğinde ısrar ederken, ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'nın katılabileceğini öne sürmüştü.

Zelenskiy, bir tweet'te, Widodo ile yaptığı görüşmenin ardından Çarşamba günü Endonezya tarafından zirveye davet edildiğini duyurmuştu.

Ukrayna'daki savaş, şehirleri ve kasabaları enkaz haline getirdi, binlerce insanı öldürdü - daha fazla olmasa da - ve milyonlarca insanı evlerinden yerinden etti.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan beş milyondan fazla insan yurtdışına kaçmak zorunda kaldı. Birkaç müzakere turu bir atılıma ulaşamazken, Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerindeki ağır çatışmalar karşısında ateşkes zor olmaya devam ediyor.