Euro Bölgesi Enflasyonu, Ukrayna Savaşının Ortasında Büyümenin Yavaşlamasıyla Yeni Bir Zirveye Ulaştı

Resmi verilere göre, Euro Bölgesi'ndeki enflasyon bu ay yeni bir rekor kırarken, Ukrayna'daki savaşın Avrupa bölgesi ekonomisine zarar vermesi nedeniyle büyüme yılın ilk çeyreğinde yavaşladı.

Avrupa Birliği'nin istatistik ajansı Eurostat Cuma günü yaptığı açıklamada, fırlayan enerji fiyatlarının teşvik ettiği yıllık enflasyonun Nisan ayında yüzde 7,5 oranında arttığını söyledi. Bu rakam, istatistiklerin 1997'de başlamasından bu yana en yüksek ve üst üste altıncı rekordu ve Mart ayından itibaren yüzde 7,4'lük eski rekorun üzerine çıktı.

Tüketici fiyatlarındaki artış, esas olarak, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38'lik şaşırtıcı bir artış gösteren daha yüksek enerji maliyetlerinden kaynaklanıyor.

Bu rakam, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin ve buna eşlik eden küresel enerji sıkışıklığının Euro Bölgesi'nin 343 milyon insanını nasıl etkilediğinin, hane halkı maliyesine yeni yükler eklediğinin ve COVID-19'un son salgınlarından yavaşlayan ekonomik toparlanmaya nasıl ağırlık verdiğinin kanıtıdır. Bu arada ABD'de enflasyon da yüzde 8,5 gibi göz alıcı bir seviyede seyrediyor.

Ayrı olarak, Eurostat, avroyu kullanan 19 Avrupa Birliği üye ülkesindeki ekonomik büyümenin, koronavirüsün son derece bulaşıcı Omicron varyantının yayılması sırasındaki kısıtlamalarla birleştiğinde, yüksek enflasyonun talebi geri çekmesi nedeniyle 2022'nin ilk üç ayında yüzde 0,2'ye yavaşladığını söyledi.

İlk çeyrek rakamı, 2021'in son üç ayında yüzde 0,3'ten düştü.

Büyük ülkeler arasında İspanya ve Almanya, gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) bu dönemde sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 oranında büyüdüğünü gördü. Fransa yatay seyrederken, İtalya eksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Capital Economics'in Avrupa baş ekonomisti Andrew Kenningham, Euro Bölgesi'nin büyümesindeki küçük artışın "bölgenin en azından yılın ilk yarısında teknik bir durgunluktan kaçınacağı anlamına geldiğini" söyledi.

Ancak, "yükselen enflasyon ve Ukrayna savaşının serpintisi, GSYİH'nın önümüzdeki çeyrekte daralacağı anlamına geliyor" uyarısında bulundu.

Küresel ekonomi koronavirüs salgınından geri dönerken, artan bir risk listesi - Ukrayna'daki savaş, Rusya yaptırımları, Çin'in "sıfır COVID" politikaları, yükselen enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışları - ekonomik görünümü bulanıklaştırıyor.

Daha da yüksek ısıtma, elektrik ve oto yakıtı fiyatları olasılığından endişe duyan Avrupa hükümetleri, Ukrayna'yı işgali üzerine uyguladıkları benzeri görülmemiş yaptırımların bir parçası olarak Rusya'dan enerji ithalatını durdurmaktan şimdiye kadar kaçındılar.

Ancak ekonomistler, savaşın Rusya'dan gelen petrol veya gaz arzının kesilmesine yol açabileceğinden ve fiyatları daha da yükseltebileceğinden korkuyorlar.

Bu, pandemideki gerilemeden toparlanan küresel talebin toparlanması ve petrol karteli OPEC ve Rusya da dahil olmak üzere müttefik ülkelerden üretimi artırmaya yönelik temkinli bir yaklaşımın ardından geliyor.

Enflasyon ayrıca, önümüzdeki aylarda faiz oranlarını rekor düşük seviyelerden yükseltmeye bakmak için Avrupa Merkez Bankası'na rahatsız edici bir baskı uyguluyor.

Enflasyonu bastırmak için daha yüksek oranlar, enerji sıkışıklığı, savaş ve COVID-19'un en son salgınları tarafından sarsılan bir toparlanmaya da ağırlık verebilir.