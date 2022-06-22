Hindistan'ın BJP'si Cumhurbaşkanlığı İçin Kadın Kabile Politikacısını Aday Gösterdi

Yetkililer, bir kabile topluluğundan bir Hintli kadın politikacının, Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki milliyetçi partisi tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak aday gösterildiğini söyledi.

Doğudaki Odisha eyaletinde üst düzey görevlerde bulunmuş kıdemli bir politikacı olan 64 yaşındaki Droupadi Murmu, Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) olarak seçileceği neredeyse kesin ve parlamentoda çoğunluğa sahip ve muhtemelen diğer partilerin desteğini alacak. Siyasi analistler, devlet meclislerinde diyorlar.

BJP, Modi başkanlığında Salı günü partinin meclis yönetim kurulu toplantısında Murmu'yu seçti. Parti başkanı JP Nadda gazetecilere verdiği demeçte, bir sonraki başkanın bir kadın kabile adayı olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Parlamento ve eyalet yasa koyucuları, büyük ölçüde törensel bir göreve sahip olan Hindistan cumhurbaşkanı için oy kullanıyor . Oylama 18 Temmuz'da yapılacak.

Murmu, doğu Odisha eyaletindeki Santhal kabilesinin bir ailesinde doğdu. Babası ve büyükbabası, eyaletin Mayurbhanj bölgesindeki Baidaposi'de muhtarlardı.

Kariyerine bir okul öğretmeni olarak başladı ve aşiret hakları meselelerine aktif olarak katıldı. Daha sonra ana akım siyasete BJP yasa koyucusu ve doğudaki Jharkhand eyaletinin valisi olarak katıldı.

Salı gecesi geç saatlerde yaptığı bir tweet'te Modi, Murmu'nun "hayatını topluma hizmet etmeye ve yoksulları, ezilmişleri ve marjinalleştirilmişleri güçlendirmeye adadığını" söyledi.

“Ulusumuza büyük bir başkan olacağına eminim” dedi.

Murmu seçilirse ilk kabile başkanı ve ikinci kadın başkan olacak.

Gazeteci ve siyasi analist Arati R Jerath, Al Jazeera'ya BJP'nin seçiminin “birkaç nedenden dolayı çok akıllıca bir seçim” olduğunu söyledi.

“Birincisi, hiçbir kabilenin cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmemesi. Sembolik olarak, nüfusun çok büyük bir bölümünü oluşturan kabileler için bu çok önemli bir adım” dedi.

“Bunun da ötesinde, seçim muhalefette bölünmeler yaratma potansiyeline sahip çünkü Kongre ve Jharkhand Mukti Morcha gibi partilerin birçok aşiret milletvekili ve MLA'sı var. Bu kabile milletvekillerinin bir kabile kadınına karşı oy kullanması çok zor olacak.”

Muhalefet, BJP'yi isyancı olarak adlandırdı

Hindistan muhalefet partileri, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayları olarak BJP isyancısı Yashwant Sinha'yı destekleyeceklerini söylediler.

84 yaşındaki Sinha, 1998'den 2002'ye kadar önceki BJP hükümeti sırasında ülkenin maliye bakanı olarak görev yapmıştı. 2018'de Modi ile ekonomik konularda bir anlaşmazlığın ardından sağ partiden ayrıldı.