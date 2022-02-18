Ukraynalı Ayrılıkçılar Sivilleri Tahliye Planını Açıkladı

Çatışmaların vurduğu Doğu Ukrayna'daki Moskova destekli ayrılıkçı liderler, çatışmalarda büyük bir artış korkusu arttıkça sivilleri Rusya'ya tahliye edeceklerini açıkladılar.

Kendi kendini ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti (LPR) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) başkanlarının Cuma günkü duyurusu, isyancılar ve Ukrayna hükümetinin Donbas bölgesinde yeni bombardıman ve diğer ateşkes ihlalleriyle ilgili yeni suçlamalarda bulunduktan sonra geldi.

Bu arada Batılı güçler, Moskova'nın Ukrayna sınırları etrafında 100.000'den fazla asker yıkarak alarm vermeye devam etti.

ABD ve müttefikleri, Rusya'nın Donbas'taki çatışmayı kasten alevlendirerek komşusuna yönelik bir saldırı için "bahane" üretmeye çalışabileceği konusunda uyardılar.

İşte en son güncellemeler:

Almanya, NATO'nun hızlı tepki gücündeki askerlerini daha yüksek alarma geçirdi

Berlin'deki savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın NATO'nun hızlı tepki gücündeki askerlerini daha yüksek alarm durumuna geçirerek, Rusya ile gerginliğin artması durumunda doğu Avrupalı müttefikleri korumak için daha hızlı konuşlanmalarını sağlayacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO'nun en yüksek ordu komutanı ve müttefikleriyle yakın işbirliği içinde alınan kararın Rusya'nın davranışına bir tepki olduğu ve NATO Müdahale Gücü'nün (NRF) etkinleştirilmesi durumunda konuşlanmaya hazırlanmak için gereken süreyi azaltma amaçlı olduğu belirtildi.

Bildiride, "Konuşlanmaya hazır olup olmadığı, Rusya'nın daha da tırmanması durumunda NATO'nun müttefik topraklarını korumak için özellikle doğu Avrupalı müttefiklerimize uygun güvenceyi garanti etmesini sağlamaktadır." ifadesi yer aldı.

Kiev, Rusya'nın Ukrayna ordusuna saldırmaya kışkırtmaya çalıştığını söylüyor

Ukrayna'nın üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ordusuna yanıt vermeye kışkırtmaya çalışmak için provokasyonlar düzenlemekle suçlamasına karşın, Ukrayna'nın krizi yatıştırmak için barışçıl yollara bağlı kalacağını da sözlerine ekledi.

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk ortak bir brifingde, Rusya'nın Ukrayna'yı taviz vermeye zorlamaya çalıştığını söyledi.

Danilov, Ukrayna'nın ayrılıkçıların elindeki toprakları zorla özgürleştirme planı olmadığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli bir şekilde işgal etmesinin olası olmadığını da sözlerine ekledi.

AB'nin Rusya'ya herhangi bir yaptırımı enerjiyi vurmamalı: İtalyan PM

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya uygulanacak herhangi bir yaptırımın enerji ithalatını kapsamaması gerektiğini söyledi.

Draghi gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali korkusuyla ilerlemesi halinde AB'nin çeşitli yaptırım seçeneklerini incelediğini söyledi.

Draghi enerji sektörüne yönelik yaptırımlardan kaçınmanın önemli olduğunu söylemesine karşın, hükümetin herhangi bir ihtilaf nedeniyle Rusya'dan ithalatın vurulması halinde diğer olası gaz arzını araştırdığını da sözlerine ekledi.