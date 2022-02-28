Ukrayna'dan Kaçan Bir Kişi: 'Onu Yanımda Tutmak İçin Her Şeyi Yapardım'

24 Şubat'ta saat 05:00'te Kiev'de hava saldırısı sirenleri çalmaya başladığında, Olga Balaban'ın içgüdüleri ona hala ellerindeyken ailesiyle birlikte şehirden çıkması gerektiğini söyledi.

"Arkadaşlarımın çoğu sorun olmayacağını, yakında biteceğini söyledi, o [Putin] bunu sadece bizi korkutmak için yapıyor," diyor, "ama gitmemiz gerektiğini biliyordum."

Böylece Olga, büyükannesini, annesini ve 18 yaşındaki kardeşini toplayıp Kiev merkez istasyonuna doğru yola çıktı ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) sınırına doğru batıya giden ilk trene bindi.

26 yaşındaki oyuncu, trende sadece yarısı dolu olan rahat bir atmosferi hatırlıyor.

"Ukraynalılar uzun yıllardır tehdit altındaydı, çoğumuz tam bir istilanın gerçekten olabileceğine inanmıyordu." diye açıklıyor. Ancak tren Ukrayna'nın batısındaki Karpat Dağları'ndan yılan gibi geçmeye başlayınca, durumun şiddeti ülkenin dört bir yanına batmış ve binlerce insan sınırlara akın etmeye başlamıştı.

Rus güçleri ülkeye birden fazla yönden saldırdığı için Kiev gibi büyük şehirlerin çıkış yollarında trafik sıkışıklığı vardı.

Olga ve ailesi daha sonra Ternopil'de ikinci bir trene bindi. Lviv'e sadece üç saatlik bir yolculuktu, ama trendeki gerginliğin hissedilebilir olduğunu söyledi. "İnsanlar çığlık atmaya ve panik yapmaya başlıyordu," diyor, "tren personeli ödeme bile istemedi, sadece hepimizin binmesine izin verdiler."

Olga ve ailesi Lviv'e varıp Polonya sınırına taksiyle gittiklerinde 30km (18,6 mil) kuyruklarla karşılandılar. Binlerce insan nemli soğukta durdu ve Ukrayna sınır muhafızlarının geçmelerine izin vermelerini bekledi. "O kadar yorgundum ki, 26 yaşındayım, çocuklar için nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum" diyor.

74 yaşında olan ve bir ameliyattan kurtulan büyükannesi zar zor yürüyebiliyordu, bu yüzden Olga arabalardakilere onu almaları için yalvarmaya başladı. Sonunda, bir aile onu yanına aldı.

İki gün kuyrukta bekledikten sonra duygusal ve fiziksel olarak bitkin düşen Olga, annesi ve kardeşi sonunda sıranın önüne geçti. Ancak tıpkı onlar gibi, Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Servisi, yaşları 18 ila 60 arasında değişen tüm erkek vatandaşların ülkeden ayrılmasının yasaklandığını duyurdu.

Olga'nın gözlerinde, yakında dünyanın en güçlü askeri güçlerinden biriyle savaşacağını bilerek küçük kardeşine veda etmek zorunda kaldığı anı hatırladıkça gözyaşları beliriyor. "Onu yanımda tutmak için her şeyi yapabilirdim; Para verirdim ama ne yapabilirdim ki?"

"Tüm erkekleri savaşmaya çağırmanın insani olduğunu düşünmüyorum," diyor, "belki bazıları hasta veya akıl sağlığı sorunları var."