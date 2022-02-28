Rakamlarla Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı beşinci gününe girerken, çatışmaları ve buraya nasıl geldiğimizi takip ediyoruz.

Durumun genel bir özeti için infografiklerde ve haritalarda okumaya devam edin.

Ukrayna'da neyi kim kontrol?

Rus güçleri yaklaşık 3 milyon kişiye ev sahipliği yapan başkent Kiev'e yaklaşırken ülke genelinde savaşlar devam ediyor. Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınlarında bulunan ve yaklaşık 1,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan ülkenin en büyük ikinci kenti Kharkiv'de de patlama sesleri duyuldu.

Aşağıdaki harita, 28 Şubat Tsİ 04:00 itibariyle ülkenin hangi bölgelerinin Rusya'nın kontrolü altında olduğunu göstermektedir.

Ukraynalılar nereye kaçıyor?

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı (UNHCR), Rusya'nın işgali sonrasında 500 binden fazla kişinin Ukrayna'dan Polonya ve diğer komşu ülkelere kaçtığını söylüyor. UNHCR sözcüsü Shabia Mantoo, son ve hala artan sayımda Polonya'ya 281 bin, Macaristan'da 84 bin 500'den fazla, Moldova'da yaklaşık 36 bin 400, Romanya'da 32 bin 500'ün üzerinde ve Slovakya'da yaklaşık 30 bin kişinin giriş yaptığını söyledi. Bakan, geri kalanların tanımlanamayan diğer ülkelere dağıldığını da sözlerine ekledi.

Arabalar 14 km (9 mil) boyunca sıraya girerken, insanlar Polonya'ya açılan sınır kapısında 40 saate kadar bekliyor. Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova'daki yetkililer Ukraynalıları almak ve barınak, yiyecek ve hukuki yardım sağlamak için seferber olduğu için bazı sınır kapılarında arabalar kilometrelerce yedeklendi.

Gelenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bir yer. Yaşları 18 ile 60 arasında değişen tüm erkeklerin kalmak ve savaşmak için Ukrayna'dan ayrılmaları engellendi.

Ukrayna ölü sayısı: Şu ana kadar bildiklerimiz

Ukrayna sağlık bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın 14 Şubat'taki işgalinin başlamasından bu yana 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Belgede ayrıca, 116'sı çocuk olmak üzere 1684 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bm Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgalini başlatmasından bu yana Ukrayna'da yedisi çocuk olmak üzere en az 102 sivilin öldürüldüğünü söyledi, ancak geçiş ücretinin büyük olasılıkla çok daha yüksek olduğu konusunda uyardı.

Şimdiye kadar kaç Ukrayna ve Rus askerinin öldüğü belli değil.

Dünya genelinde savaş karşıtı protestolar

Binlerce insan işgali protesto etmek için dünyanın dört bir yanındaki halka açık meydanlara ve Rus büyükelçiliklerine sığındı.

Rusya'nın muhalefetine yönelik baskıları yıllardır belgeleyen OVD-Info, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı başlatmasından bu yana Rusya genelinde 5 binden fazla göstericinin tutuklandığını söylüyor.

Aşağıdaki harita ve liste, büyük protestoların gerçekleştiği yerleri göstermektedir. Önümüzdeki günlerde dünya çapındaki şehirlerde daha fazla protesto gösterisi planlanıyor.