Ukrayna'daki Hintli Öğrencileri Kriz Endişelendirdi

Firoz Ahmed'in Hindistan'da bir kardeşinin düğününe katıldıktan sonra Ukrayna'daki tıp fakültesine döndüğü 2022'nin ilk günüydü. O zamandan beri, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik artarken işler hızla yokuş aşağı gitti. Şimdi, 23 yaşındaki doktor olma hayalinin gerçekleşmeyeceğinden endişe ediyor, özellikle de koleji öğrencilerin bir Rus istilası durumunda çalışmalarını tamamlamaları için herhangi bir plan belirlemediği için.

Odesa Ulusal Tıp Üniversitesi'ndeki altı yıllık kursunun dördüncü yılında olan Ahmed, Ukrayna'daki yaklaşık 20.000 Hintli öğrenciden biridir ve birçoğu, Hindistan'a dönmeleri gerektiğinde büyük masraflar ve çalışmalarının kesintiye uğramasından endişe ettikleri için Ukrayna'daki Hint yetkililer ve yerel yönetim ve kolej yetkilileriyle temas halindedir.

El Cezire'ye verdiği bir telefon röportajında Ahmed, "Atmosfer bir haftadan uzun süredir gergin ve endişelendiğimiz şey net cevapların olmaması." dedi. Öğrenciler, Hindistan'a dönmeleri durumunda derslerin çevrimiçi olarak devam edip etmeyecekleri veya devamsızlık olarak işaretlenirler mi diye hiçbir ipucuna sahip değiller. Ayrıca, Hindistan'a ve geri bir biletin maliyetinin, bir dönem için ücretin yarısına eşdeğer ek stresi olduğunu söyledi.

Bakan, öğrencilerin Hindistan büyükelçiliğiyle temas halinde olduklarını ve bunun da kendilerine bir çıkış yolu bulmak için Ukrayna Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerine dair güvence verdiğini söyledi. Ama bu arada, öğrencilerin en azından bir kısmı güvenliği tercih etti ve geri döndü.

Ücretler, Hindistan'daki özel bir tıp fakültesinde harcamak zorunda kalacağı ücretin neredeyse dörtte biri olduğu için Ukrayna'da okumayı seçen Ahmed için, seçimin "paranın açıkça bir dikkate alınması" kadar kolay olmadığını söyledi.

'Geçici olarak ayrılmayı düşünün'

15 Şubat'ta, artan Ukrayna-Rusya geriliminin ortasında, Kiev'deki Hindistan büyükelçiliği, Ukrayna'daki "belirsizlikler" göz önüne alındığında, Ukrayna'daki Hint uyrukluların, özellikle de kalışları gerekli olmayan öğrencilerin "geçici olarak ayrılmayı düşünebileceğini" belirten bir tavsiye yayınladı.

Hindistan büyükelçiliğini varlıklarının durumu hakkında bilgilendirmelerini de isteyen danışma belgesinde, "Hint vatandaşlarına, Ukrayna'ya ve Ukrayna içinde zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları tavsiye edilmektedir." ifadesi de yer aldı.

Bununla birlikte, Ukrayna'daki birçok Hintli öğrencinin aileleri, danışmanlığın geç geldiğine ve Ukrayna'da kalmaya devam edip etmemek veya ayrılmak gibi temel sorulara cevap vermediğine ve birincisi ise hangi bölgelerde kalmak için güvenli olduğuna inanıyordu. Sonuç olarak, birkaç öğrenci hindistan'a döndü ve durum önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'ya gitmesi planlananlara uykusuz geceler veriyor.

13 Şubat'ta Mumbai merkezli Himanshu Dhoria, Hindistan hükümetinden herhangi bir güncelleme veya talimat olmadan, kendisi ve diğer birkaç ebeveynin çocuklarını Hindistan'a dönüş uçuşlarında rezerve ettiğini tweetledi. "Üzgün olmaktansa güvende olmak daha iyidir.", diye yazdı.

El Cezire'ye verdiği demeçte, Hindistan hükümetinin tavsiyesinin "çok geç" geldiğini ve bu sırada kızını geri getirdiğini söyledi. Dhoria, "Gördüğümüz şey, 25 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar Hindistan büyükelçiliği veya hükümetinden gelen hiçbir iletişim değildi." dedi. "Hiçbir şekilde nişan yoktu."

Hükümetten birkaç temel talebi var: Öğrencilerin geri dönüp dönmemesi veya Ukrayna'da devam etmeleri ve havayollarını yeterli uçuşları yapmaya yönlendirmeleri ve yapmak istedikleri buysa öğrencilerin ayrılmasına izin vermeleri güvenli olup olmadığı konusunda net talimatlar verin.

'Belirsizlik dönemi'

Üniversite yetkililerinden herhangi bir sorun istemediği için isminin değiştirilmesini isteyen 21 yaşındaki Delhili öğrenci Kanika Singh'in 23 Şubat'ta Ukrayna'nın Vinnitsa Ulusal Tıp Üniversitesi'ne gitmesi planlanıyor. Onun için jeopolitik gelişmeler ve ardından Hindistan hükümetinin danışmanlığı "ciddi bir belirsizlik dönemi" anlamına geliyor.