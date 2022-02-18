Eski Subay Daunte Wright'ın Ölümünde İki Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski banliyö Minneapolis polis memuru Kim Potter, Nisan 2021'de ölümcül bir trafik durağında silahsız bir Siyah olan Daunte Wright'ı öldürmekten birinci dereceden adam öldürme suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Potter onu şok tabancasıyla vurmayı planladığını söyledi.

Yargıç Regina Chu, Potter'ın en az 16 ay hapis yatması ve cezanın geri kalanını denetimli serbest bırakma cezasına çarptırdığını ve Aralık ayındaki cinayette suçlu bulunmasından bu yana 58 gün boyunca hakkını verdiğini söyledi.

Potter, silahlı saldırıda birinci dereceden adam öldürme suçundan mahkum olduğu için yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca ikinci dereceden adam öldürme suçundan hüküm giymesine karşın, sadece eyalet yasalarına göre daha ciddi bir suçlamayla cezaya çarptırıldı.

Chu, Potter'ı cezalandırmak için "26 yıllık deneyimli bir polis memuru şok tabancası yerine tabancasını çekerek trajik bir hata yaptı." dedi. "Yasal bir tutuklamayı yürürlüğe etmek için görev başında hareket ediyordu."

Yine de Potter'ın "pervasız" olduğunu ve bazı "hesap verebilirlik" olması gerektiğini söyleyen Yargıç Chu, "26 yıldır kürsüde geçirdiğim en üzücü davalardan biri" olarak adlandırdığı davalarla ilgili duygusal açıklamalarda bulundu.

Polis Wright'ı süresi dolmuş ruhsat etiketleri ve dikiz aynasından sarkan bir oda spreyi olduğu için kenara çekmişti. Wright'ın silah bulundurma suçundan arama emri vardı. Memurlar onu tutuklamaya çalışırken, kaçmaya çalıştı. O anda Potter, şok tabancasını Wright'a kullanacağını birkaç kez bağırdı, ancak silahı elindeydi ve göğsüne bir el ateş ederek onu öldürdü.

Silahlı saldırı, yerel Brooklyn Center, Minnesota polis karakolunun önünde göz yaşartıcı gaz ve protestocularla polis arasında çatışmalara yol açtı. Wright'ın ölümü, Mayıs 2020'de Minneapolis yakınlarında George Floyd'un öldürülmesinden bu yana ABD'yi kasıp kavuran Black Lives Matter hareketinin bir başka önemli vakası oldu.

Cezadan önce konuşan Daunte Wright'ın annesi Cuma günü yaptığı açıklamada, oğlunu vurarak öldüren eski banliyö Minneapolis polis memurunu asla affedemeyeceğini söyledi.

Cuma günkü duruşmada mahkemeye seslenen Katie Wright, Potter'dan sadece "sanık" olarak bahsedeceğini, çünkü beyaz olan Potter'ın duruşmada sadece 20 yaşındaki oğlundan "sürücü" olarak bahsettiğini söyledi.

"Bir kere bile onun adını söylemedi. Ve bunun için seni asla affedemeyeceğim. Ve bizden çaldıkların için seni asla affedemeyeceğim," diyor Katie Wright.

"Hayatım ve dünyam bir daha asla eskisi gibi olmayacak." dedi.

Diğer Wright ailesi üyeleri, ölümünde duygusal acılarının, kederlerinin ve kayıplarının ifadelerini sundular.

Potter, ceza duruşmasında kısa ve göz yaşartıcı bir ifade verdi ve doğrudan Wright ailesinden özür diledi.

Mahkemede Daunte Wright'ın annesine ve aile üyelerine seslenen Wright, "Sizi bu kadar incittiğim için çok üzgünüm" dedi. "Kalplerinizi kırdığım için çok üzgünüm."

Chu cümleyi verdikten sonra "Cezaya katılmayanlar olacaktır. Önemli bir düşüşe izin vermem Daunte Wright'ın hayatını hiçbir şekilde azaltmaz. Hayatı önemliydi."

Wright'ın ailesinin avukatlarından Thomas Bowers, Potter'a verilen sadece 24 aylık bir cezayı gördükten sonra hayal kırıklığını dile getirdi. "Müsamahakar", dedi.

Wright'ın annesi Katie Wright, cezadan sonra Potter'ın "oğlumu öldürdüğünü" söyledi ve ekledi: "Bugün, adalet sistemi onu tekrar öldürdü."