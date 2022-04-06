Ukrayna'da Taktik Nükleer Silah Kullanımı

Rusya, Ukrayna'nın savaş alanlarında bocalarken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zafer seçenekleri daralırken, bir zamanlar düşünülemez olan nükleer silah kullanımı olasılığı şimdi artıyor. Taktik nükleer silahlar, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana stratejik düşüncenin bir parçası olmamıştır. Bu silahlar nelerdir ve kullanımlarının önemi ne olacaktır?

Taktik nükleer savaş başlıkları, askeri komutanlara savaş alanında daha fazla esneklik sağlamak için yaratıldı. 1950'lerin ortalarında, daha güçlü termonükleer bombalar inşa edilip test edilirken, askeri planlamacılar daha kısa menzilli daha küçük silahların "taktiksel" veya askeri durumlarda daha yararlı olacağını düşündüler.

Modern savaş başlıkları değişken bir "çevirmeli" verime sahiptir, yani bir operatör patlayıcı gücünü belirleyebilir ve taktik bir silah, bir kilotonun bir kısmından 50kt'ye kadar herhangi bir yerde olacaktır. Bir ölçek duygusu için, Hiroşima'yı yok eden silah kabaca 15kt idi. Tek bir kiloton, yüksek bir patlayıcı olan bin ton TNT'ye güç bakımından eşdeğerdir.

Taktik silahlar, asker konsantrasyonlarına, gemilere, mareşal tersanelerine, havaalanlarına vb. karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Soğuk Savaş sırasında, hem NATO hem de onun komünist karşılığı Varşova Paktı tarafından askeri planlamanın her seviyesine entegre edildiler.

Sadece Çekoslovak ordusunun, ilk saldırısının bir parçası olarak NATO hedeflerine karşı 131 nükleer silah kullanma planları vardı. Diğer Varşova Paktı ve NATO üyelerinin nükleer kullanım için kendi planları vardı.

Böyle bir değiş tokuş, Orta Avrupa'nın çoğunu derhal yaşanmaz hale getirecektir; endişe, taktiksel nükleer kullanımın çok hızlı bir şekilde stratejik nükleer kullanıma tırmanacağı ve ABD, Sovyetler Birliği, Fransa ve Birleşik Krallık'ın çoğunun bir öğleden sonra içinde yok edileceğidir.

Rusya neden bunları kullansın?

Bahisler bu kadar yüksekken, neden biri bu riski alsın?

Rusya bu savaşta, yeni profesyonel silahlı kuvvetlerinin paramparça olduğu efsanesinde, ülkenin uluslararası prestijinin dibinde olduğu efsanesinde kötü bir şey yaptı.

Verimsiz, beceriksiz ve beceriksizce acımasız olan Rus ordusunun, denizaşırı ülkelerden toplanan yeni bir takviye dalgasının kendilerini hissettirmeye başlamasıyla savaş alanındaki talihsizliklerini tersine çevirmek için bir şansı daha var.

Putin bu savaştan zafer gibi görünen bir şeyle çıkamazsa veya Rus askerlerinin genel olarak bozguna uğratıldığı görülen bir durum varsa, Rusya'nın bir dünya gücü olarak statüsünü güçlendirmek için nükleer kullanma şansı artmaya başlar.