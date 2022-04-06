ABD Yaptırımları Putin'in Çocuklarını Hedef Alıyor

ABD, Avrupa Birliği'nin kömür ithalatının yasaklanması da dahil olmak üzere daha fazla önlemi tarttıkça Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev yakınlarındaki Bucha'daki korkunç sahnelerin "soykırımdan çok uzak görünmediğini" söyledi.

NATO başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala "Ukrayna'nın tamamını kontrol etmek" istediğini söyledi.

Kızıl Haç, Mariupol'dan Zaporizhzhia'ya kadar yüzlerce insanın tahliyesine öncülük ediyor.

Ukrayna: Çarşamba günü 4 bin 892 kişi şehirlerden tahliye edildi

Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Çarşamba günü ukrayna şehirlerinden insani koridorlardan toplam 4 bin 892 kişinin tahliye edildiğini, salı günü kaçan 3 bin 846 kişiden daha fazla olduğunu söyledi.

Blinken: ABD'nin Ukrayna'yı moskova üzerindeki baskıyı artırması için desteklemesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın "mümkün olduğunca çabuk sona erdiğini" görmek istediğini ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için Ukrayna'yı desteklediğini söyledi.

"İşte bu yüzden Ukrayna'yı desteklemek ve onlara baskı yapmak için ihtiyaç duydukları yardımı vermek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin oluyoruz ... Rusya'da," dedi Blinken.

Blinken, Ukrayna'nın savaşı da kazanabileceğine inandığını, çünkü "başarı" ve zaferin "ülkelerinin egemenliğine ve bağımsızlığına tutunmak" olduğunu söyledi.

"Sorun şu ki, zaman alabilir ve bu arada muazzam bir ölüm ve yıkım olabilir. Ancak burada bu kadar güçlü olan şey, Ukraynalıların kendilerini Vladimir Putin'in iradesine boyun eğdirmeyeceklerini açıkça belirtmiş olmalarıdır."

Macron, Polonya Başbakanı'nın Putin müzakerelerine yönelik eleştirilerine karşılık verdi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mateusz Morawiecki'nin Fransız lideri Ukrayna'daki savaş nedeniyle Kremlin'le ilişki kurmakla eleştirmesinin ardından bir TELEVIZYON röportajında Polonya Başbakanı'nı kamçıladı.

Morawiecki'nin Fransız liderin Putin'le ilişki kurma sicilini sorgulaması üzerine Macron, sağ partinin desteklediği Polonyalı liderin Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un sağcı rakibi Marine Le Pen'i güçlendirmeye çalıştığını öne sürerek, "Pozisyon hem temelsiz hem de skandaldı." dedi.

Macron, Bucha'daki cinayetlerin 'büyük olasılıkla' savaş suçu olduğunu söyledi

Macron verdiği bir röportajda, Ukrayna'nın Bucha kasabasında öldürüldüğü iddia edilen cinayetlerin "büyük olasılıkla savaş suçu" olduğunu söyledi.

Macron, "Büyük olasılıkla orada işlenmiş bir savaş suçuydu." dedi.

Ukrayna ve birçok Batı ülkesi, Rusya'yı kasabayı işgali sırasında birkaç yüz sivili öldürmekle suçluyor. Rusya bunu reddediyor ve bunu Ukraynalı bir "provokasyon" olarak nitelendiriyor.