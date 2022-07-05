Ukrayna'da İşgal Altındaki Bir Apartman Sakinleri Durumu Anlatıyor

49 yaşındaki uzun boylu, deri kaplı bir şoför olan Andrii Kurpich, Kiev'in yaklaşık 20km (12 mil) kuzeybatısındaki Hostomel kasabasında yarı yıkık bir apartman bloğunun karanlık ve pis bodrum katında manevra yapıyor . Havai borulardan bulanık su birikintilerine su damlıyor ve havada bayat bir nemli koku asılı kalıyor.

Bu ürkütücü yeraltı koridorları ağı ve kısmen su basmış odalar, Rus birliklerinin 5 Mart 2022'de binayı basmasından sonra bir haftadan fazla bir süre boyunca Andrii ve eşi Viktoria Kurpich de dahil olmak üzere bloğun dokuz sakinine ev sahipliği yaptı.

51 yaşında, kısa sarı saçlı, siyahlar içinde neşeli bir ev kadını olan Viktoria, ön kapılarını çalıp elleri havada dışarı çıkmalarını emrettiklerinde "askerlerin bizi öldürmesinden korktuğunu" söylüyor.

“Ancak sakindiler ve bize karşı şiddet uygulamıyorlardı” diyor ve aynı apartman kompleksine ait komşu bir blokta bulunan bir mülkün sakinlerinin o kadar şanslı olmadığını da sözlerine ekliyor. "Orada bulunan askerler kapıyı açtıklarında bir el bombası attılar," dedi, sesi kısaca duygudan çatlayarak.

“Bizimle konuşanlar bu kadar iyi Rusça konuştuğumuz için şok oldular; belki de bizi kurtaran budur," diyor omuzlarını silkerek.

Askerler dehşete kapılan çifti silah veya iletişim cihazları için ararken, içlerinden biri bodruma sipariş vermeden önce “Merak etmeyin sizi başkanınız [Volodymyr Zelenskyy]'den kurtarmak için buradayız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı “ denazize etme ” ve ülkedeki Rusça konuşanları “koruma” gereğini vurgulayarak Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalini 24 Şubat'ta başlatmasını haklı çıkardı .

Andrii, kurumla kaplı bir sobanın bulunduğu bir oyuktan geçer ve gri, sıradan bir odaya girer. Bir meşaleyi sigara izmaritleriyle çevrili küçük bir cam bardağa doğrultuyor. "Burası, tuvalete gitmemiz gereken yer," diyor vape'sinden bir nefes almadan önce gerçekçi bir tonda.

Viktoria, binanın işgali sırasında telefonuna bodrum katının bir fotoğrafını çeker. Günümüzün sefil koşullarından neredeyse tanınmayan rahat bir akşam yemeği ortamını tasvir ediyor. At kuyruklu gülümseyen genç bir kız, diğer iki sakinle birlikte yiyecek ve alkolsüz birayla dolu bir masada oturuyor. "Sessiz, samimi bir ortamdı. Hepimiz zaman geçirmek için yemek pişirir, ortalığı toplar ve bulmaca çözerdik” diyor.

Viktoria, geceleri dondurucu soğuklar da dahil olmak üzere karşılaştıkları rahatsızlıklar hakkında soru sorulduğunda, sabırsız bir şekilde küçümseyerek, bunun yerine grubun becerikliliğine ve topluluk ruhuna odaklanmayı tercih ediyor. “Ne kadar kalacağımızı bilmiyorduk, bu yüzden tüm kovaları doldurduk, büyük şişe sular ve arabalardan soba için yakıt aldık” diyor.