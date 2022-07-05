İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya'nın Luhansk Bölgesini Ele Geçirmesi Nispeten Hızlı Oldu

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Luhansk bölgesini ele geçirmesinin nispeten hızlı olduğunu ve önceki saldırılarından daha iyi koordinasyon gösterdiğini söyledi.

Sloviansk belediye başkanı, Rusya'nın kasabayı "büyük bombardımanla" vurduğunu söyledi.

Rus milletvekilleri, savaş ekonomisi önlemlerini mümkün kılan iki yasa tasarısına ilk onay damgasını verdi.

NATO müttefikleri İsveç ve Finlandiya için katılım protokollerini imzalayarak iki ülkenin üyelik tekliflerini yasama onayları için ittifak başkentlerine gönderdi.

Rusya'nın sözcüsü parlamentodan Norveç deniz anlaşmasını rafa kaldırmaya bakmasını istedi

Rusya parlamentosunun alt kanadının sözcüsü, üst düzey bir milletvekilinden ülkenin NATO üyesi Norveç ile deniz sınırını belirleyen bir anlaşmayı rafa kaldırmasını istedi.

Parlamentoda Norveç'i Svalbard takımadalarındaki Rus nüfuslu yerleşimlere yapılacak gıda teslimatlarını engellemekle suçlayan yorumlara yanıt veren Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, dairenin uluslararası ilişkiler komitesi başkanından anlaşmayı "mahkûm etme" konusunu incelemesini istedi.

2010 yılında imzalanan anlaşma, Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya'nın kuzey kıyılarına bitişik kısmı olan Barents Denizi'nde Rusya ile Norveç arasındaki anlaşmazlıklara son vermeyi amaçlıyordu.

Rusya ve Ukrayna'nın tahıl savaşı

Ukrayna'nın tahılı, küresel arzın yüzde 10'u, Ukrayna limanlarında durduruldu. AB'nin dışişleri şefi bunu Rusya'nın bir savaş suçu olarak nitelendiriyor ancak Rusya, Ukrayna'nın suçlu olduğunu söylüyor.

Durmaya neden olan nedir? Take podcast'i, tahılı toplayan çiftçilerden ve dünyayı beslemeye çalışan insanlardan Ukrayna tahılına ne olduğu ve bu konuda neler yapılabileceği hakkında bilgi alıyor.

Ukrayna'nın Sloviansk kentine 'büyük' ​​Rus bombardımanı: Belediye Başkanı

Belediye başkanı, doğu Ukrayna şehrinin Moskova'nın Donbas bölgesindeki kampanyasında bir sonraki hedefi haline gelmesi nedeniyle Rus kuvvetlerinin Sloviansk'ı “büyük” bombardımanla vurduğunu söyledi.

Fosfor bombaları: Rusya'nın iddia edilen kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler

Ukrayna'nın iddialarına göre, Rus kuvvetleri ülkenin farklı bölgelerinde birçok kez fosfor bombası kullandı.

En son Cuma günü, Ukrayna ordusu, Moskova'nın Karadeniz karakolundan askerlerini çekmesinin ardından Rusya'yı Yılan Adası'na mühimmat atmakla suçladı .

Ukraynalı bir yetkili olan Anton Gerashchenko, Mayıs ayında artık tamamen Rus kontrolü altındaki bir şehir olan Mariupol'da kullanıldığını söyledi.

FAO, Ukrayna tahıl depolaması için 17 milyon dolar aldı

Birleşmiş Milletler gıda ajansı, Ukrayna'daki tahıl depolama sorunlarını çözmek ve ülkedeki savaşın ortasında küresel gıda fiyatları rekor seviyelere yakın kaldığı için ihracatını artırmak için Japonya'dan 17 milyon dolar aldığını söyledi.