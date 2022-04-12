Ukrayna Türk Savunma Teçhizatını Stokladı

Türkiye'nin Ukrayna'ya savunma ihracatı 2022'nin ilk çeyreğinde yükseldi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 6 Nisan'da açıklanan rakamlara göre, en fazla satış Rusya'nın işgalinden bir ay önce gerçekleşti.

Hangi silahların satın alındığını belirtmeyen sanayi birliğine göre, ihracat bu yılın ilk üç ayında toplam 59,.8m dolarken, 2021'in aynı döneminde 1,9 milyon dolar oldu.

"Ukrayna son zamanlarda Türkiye'nin en büyük savunma sanayi ortaklarından biri haline geldi. Ukrayna, Bayraktar'a TB2 silahlı insansız hava araçları, MİLGEM sınıfı korvetler sipariş etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayı başlarında Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında, TB2'ler için bir üretim tesisi kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalandı." dedi.

"TB2'lerin ve onlarla birlikte kullanılan güdümlü silahların teslimatı, savaş patlak verdiğinde devam ediyordu. Ek olarak, Ukrayna ile iletişim ve hedefleme sistemleri gibi daha küçük boyutlu sözleşmeler de vardı. İhracatın keskin bir şekilde artmasının olası bir nedeni, Ukrayna'nın mühimmat ve ekipman da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen ürünler için ek siparişleri olabilir. "

Ukrayna, bu yılın Ocak ayında 16 TB2 insansız hava aracı sipariş etti ve daha önce en az 20 tane satın almıştı; bunlardan bazıları, geçen yıl Donbas'ın doğu bölgesinde Ukrayna güçleri ile Rusya destekli ayrılıkçılar arasında kaynayan savaşın ortasında konuşlandırıldı.

İHA'lar, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın baş teknoloji sorumlusu olan özel Türk savunma şirketi Baykar tarafından tasarlanıyor ve üretiliyor.

Uygun fiyatlı ancak sofistike olmalarıyla tanınan bu birlikler, Ukrayna ordusunun Rus işgaline karşı savunmasında kilit bir rol oynadı.

Halk arasında da inanılmaz derecede popülerler. Ukraynalılar, insansız hava aracına adanmış vatansever bir şarkı bile bestelediler.

Ancak Ukrayna'ya bağlı olsa da, Türkiye'nin Rusya ile Ankara'nın NATO müttefiklerini üzen bir çalışma ilişkisi de var. Onlar, özellikle, Ankara'nın Washington'un F-35 savaş uçağı programından çıkarıldığını gören Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini satın almasından rahatsız oldular.

Türkiye'nin iletişim direktörü Fahrettin Altun, 23 Mart'ta Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir makalede, "NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliğinin anlamsız bir şekilde siyasallaşması, Türkiye'nin yabancı hükümetlere bağımlılığını azalttı ve Türk şirketlerini yenilik yapmaya itti" diye yazdı.