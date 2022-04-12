Müslümanlar Hindu Festivalinde Saldırı Dalgası ve Nefret Söylemi Görüyor

Bazı Hint eyaletlerindeki Müslümanlar, çetelerin alaylar halinde ortaya çıkması, nefret söylemleri yapması ve Hindu Ram Navmi festivali sırasında mülklerine saldırmasının ardından kenardalar.

Şiddetin çoğu, Hindu topluluğunun Hindistan'daki sağcı Hindu gruplarının baş tanrılarından biri olan tanrı Ram'ın doğum gününü kutladığı Pazar günü Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand ve Batı Bengal eyaletlerinden bildirildi.

Pazar gününden bu yana Hindistan sosyal medyasında düzinelerce video viral hale geliyor; safran eşarp takan ve bazı durumlarda sopa ve kılıç taşıyan Hindu erkeklerin alaylarını gösteriyor - Müslüman mahallelerinde motosikletlerini durduruyor, evlerin ve camilerin dışında soykırım tehditleriyle dolu kışkırtıcı şarkılar çalıyor ve nefret sloganları atıyor.

Videolardan birinde, iddiaya göre Bihar'ın Muzaffarpur bölgesinin doğu eyaletinden, bir adam cami duvarına tırmanırken ve girişine safran bayrağı dikerken, diğerleri tezahürat yaparken, kılıçları ve hokey sopalarını yanıp sönerken görüldü.

El Cezire, bu videoların gerçekliğini bağımsız olarak doğrulamadı.

Bazı yerlerde, provokasyonlar azınlık topluluğunun üyelerinin alaylara taş atmasına ve gerginliklere yol açmasına neden oldu. Bazı durumlarda, polis personelinin bile kalabalığa katıldığı görüldü.

En kötü ayaklanmalardan bazıları, Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilen Madhya Pradesh eyaletinin merkezindeki Khargone bölgesinden bildirildi.

Khargone'de yaşayan Fazluddin Shaikh, Salı günü El Cezire'ye verdiği demeçte, Sarafa Bazar bölgesindeki bir caminin Pazar gecesi Ram Navmi alayı sırasında bir Hindu çete tarafından ateşe verildiğini söyledi.

En az 10 ev de ateşe verildi ve Khargone'de patlak veren şiddet olaylarında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 24'ten fazla kişi yaralandı ve bu da yönetimi bölgenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya zorladı.

Khargone Bölgesi Koleksiyoncusu Anugraha P, Pazartesi günü El Cezire'ye "bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu" ve her iki topluma ait yaklaşık 50 kişinin tutuklandığını söyledi.

Ancak Shaikh, olaydan iki gün sonra, hala polise bir rapor kaydetmekte zorlandıklarını söyledi.

"Müslümanlara karşı en az 11 FIR (ilk bilgi raporları) kaydedildi ve 84'ten fazla kişi toplandı, ancak polis ne bir dava kaydediyor ne de çoğunluk topluluğundan kimseyi tutukluyor" dedi.