Ukrayna, Türbinin Almanya'ya İadesi için Kanada Elçisini Çağırdı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Kanada hükümetinin Nord Stream 1 gaz boru hattının bakımı için Almanya'ya bir türbini iade etme kararını protesto etmek için Kanada'nın ülkeye elçisini çağırdığını söyledi .

Pazartesi günü gece geç saatlerde yaptığı konuşmada Zelenskyy, Kanada'nın bu hareketini Rusya'ya yönelik yaptırımların "kesinlikle kabul edilemez" bir ihlali olarak eleştirdi ve Moskova tarafından "zayıflığın tezahürü" olarak görüleceği konusunda uyardı.

"Eğer bir terör devleti yaptırımlara böyle bir istisna getirebilirse, yarın veya yarından sonraki gün ne gibi istisnalar isteyecektir?"

Kanada'nın, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını sona erdirene kadar enerji akışının devam etmesine yardımcı olabilecek onarılan türbini Almanya'ya iade etme kararı, Ukrayna hükümetinin yanı sıra Kanada'daki Ukraynalı savunma gruplarının öfkesine yol açtı.

Ukrayna'nın enerji ve dışişleri bakanlıkları, kararın, Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Moskova'ya uygulanan yaptırımların “Rusya'nın kaprislerine” ayarlanması anlamına geldiğini söylediler.

Pazartesi günü, Ukrayna Kanada Kongresi savunma grubu , hükümetin kararıyla ilgili oturumlar düzenlemesi için bir parlamento komitesi çağrısında bulundu ve hareketin Ukrayna'da “Rusya'yı daha fazla saldırganlığa teşvik edeceğini” söyledi.

Ancak Kanada hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, türbinlerin geri dönüşünü Rus yaptırımlarından muaf tutmak için "zaman sınırlı ve geri alınabilir bir izin" verdiğini söyleyerek kararını savundu.

Geçen ay Rusya, Almanya'dan Siemens Energy'nin Kanada'da hizmet verdiği türbinin geri dönüşünün gecikmesini, Rusya'dan Almanya'ya giden Nord Stream 1 gaz boru hattı üzerinden akışlarını kapasitenin yüzde 40'ına düşürmesinin nedeni olarak göstermişti.

Ukrayna'daki savaşın ortasında Rus enerji tedarikinden vazgeçmeye çalışan Avrupa, gazının yaklaşık yüzde 40'ını ve petrolünün yüzde 30'unu Rusya'dan ithal ediyor . Nord Stream 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp (bcm) gaz taşıyor.

Kanada hükümeti, ekipmanın Avrupa'ya gönderilmesinin “Avrupa'nın Rus petrol ve gazından uzaklaşmaya devam ederken güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişme yeteneğini” destekleyeceğini söyledi.

Türbin için verilen özel izine ek olarak Kanada, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımları endüstriyel üretimi de kapsayacak şekilde genişleteceğini söyledi.

“Ukrayna'ya desteğimizde tereddütsüzüz. Rusya'nın kasasını hedef almaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı Melanie Joly Cumartesi günü yaptığı açıklamada , Rus rejimine baskı yapmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.